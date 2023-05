Nowa atrakcja na poznańskich liniach turystycznych. Dzięki współpracy MPK Poznań i MPK S.A w Krakowie po Poznaniu będzie kursował skład unikatowych wagonów KSW. Premierowy przejazd już w najbliższą sobotę!

Zabytkowy wagon Ring podczas kursu w Krakowie/ Zdj. ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

To efekt rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy krakowskiego przewoźnika i MPK w Poznaniu. Spółki zdecydowały wymieniać się na okres wakacyjny swoimi pojazdami. W ubiegłym roku po Krakowie kursował poznański 102N, czyli "kanciak", natomiast do Poznania przyjechał 4N1. W tym roku do Krakowa pojechał "sanocki" wagon ND, a my będziemy mogli wozić pasażerów wagonem doczepnym KSW. Premierowy kurs odbędzie się na linii 0 w Noc Muzeów, w trakcie której przypominamy o obchodzonym w tym roku 125-leciu tramwajów elektrycznych w Poznaniu - mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

Skrót KSW oznacza Kriegs-Straßenbahn-Wagen, czyli "wojenny wagon tramwajowy". W czasie II wojny światowej wagony silnikowe KSW były produkowane w fabryce Waggonfabrik Fuchs w Heidelbergu (stąd poznańskie oznaczenie H), a doczepne - w zakładzie Uerdingen w Krefeld.

Kolekcja taboru historycznego MPK Poznań

W ubiegłym roku do kolekcji taboru historycznego MPK Poznań dołączył dwukierunkowy tramwaj KSW Heidelberg. Wagon trafił do Poznania w 1944 roku. Początkowo, z powodu braku części wyposażenia elektrycznego eksploatowany był jako doczepny, natomiast do samodzielnego ruchu - jako wagon silnikowy - został skierowany w roku 1950.

W latach 60. przeszedł remont połączony z przebudową na jednokierunkowy i w takim stanie kursował do roku 1972. Wtedy został wycofany z ruchu liniowego i przekształcony w wagon gospodarczy. Na początku lat 90. XX wieku całkowicie zakończono jego eksploatację.

Dzięki staraniom Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych oraz wspieraniu tej inicjatywy przez ówczesną dyrekcję MPK Poznań ten unikatowy wagon uniknął kasacji, a w ubiegłym roku udało się przywrócić mu dawny blask i przywrócić do ruchu.

Historyczny wagon wypożyczony z Krakowa

W tym sezonie wagon H z numerem 158 będzie kursował po Poznaniu z wagonem doczepnym, będącym własnością MPK S.A. w Krakowie. Pojazd wyprodukowany został dla austriackiego miasta Graz, gdzie nosił numer 126. Po zakończeniu eksploatacji trafił do muzeum tramwajowego w miejscowości Mariazell, które zdecydowało się zaoferować go krakowskiemu przewoźnikowi.

Do Krakowa wagon trafił w 2017 roku. Podczas renowacji przeprowadzonej przez pracowników Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A. w Krakowie pomalowano go w barwy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Gdańska.

Jednocześnie, doczepie KSW pozostawiono dotychczasowy numer 126 pochodzący z Grazu. W swój pierwszy kurs na Krakowskiej Linii Muzealnej wyruszył w połowie 2019 roku, w tym roku będzie gościł w stolicy Wielkopolski.

Spośród wyprodukowanych w czasie II wojny światowej tramwajów do dziś zachowało się zaledwie kilkanaście czynnych pojazdów KSW stanowiąc cenne okazy zbiorów muzealnych - mówi Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK S.A. w Krakowie. Dzięki współpracy przewoźników w tym sezonie linii turystycznych w Poznaniu będzie można zobaczyć, a nawet wybrać się na przejażdżkę unikalnym składem wagonów KSW - dodaje.

Wymiana z Poznaniem

Do Krakowa wyjechał natomiast będący własnością MPK Poznań "sanocki" wagon ND o numerze taborowym 436 - jedyny w Polsce wagon ND produkcji Sanockiej Fabryki Wagonów, doprowadzony do stanu fabrycznego. Wagony z tej fabryki były pierwszymi wagonami generacji N, które zostały dostarczone do Poznania w 1951 roku.

Remont jedynego zachowanego wagonu (który w 1984 roku został zdjęty z ewidencji ruchu osobowego, i przekwalifikowany na wagon szkoleniowy kończąc służbę w 1992 roku) rozpoczął się w 1996 roku i trwał do końca 2012 roku. Dzięki wpisaniu go do rejestru zabytków ruchomych możliwe było przywrócenie wszystkich elementów wyposażenia zgodnych z początkiem eksploatacji. Jak się podróżuje "sanocką"? Podczas tegorocznych wakacji będzie można sprawdzić to wybierając się na wycieczkę Krakowską Linią Muzealną.