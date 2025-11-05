Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu pieca w wielkopolskim Kwilczu. Niezbędne jest zabezpieczenie konstrukcji budynku, przez co wstrzymano ruch na drodze krajowej nr 24.

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu pieca w wielkopolskim Kwilczu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wybuchu pieca - jak przekazał PAP dyżurny wielkopolskiej PSP - doszło przed godz. 10:00 w środę w Kwilczu (pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie).

Ranna została jedna osoba. Na miejsce wysłano kilka zastępów straży pożarnej.

Kwilcz: Zablokowano DK24

Zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego konstrukcja obiektu ma być zabezpieczona stemplami, w związku z czym na czas prac zablokowano sąsiadującą z budynkiem drogę krajową nr 24.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał po godz. 12:00, że w związku z zablokowaniem ruchu na 13. kilometrze DK24, na odcinku między Gorzyniem a Pniewami, policja wyznaczyła objazdy.

Według informacji GDDKiA utrudnienia mogą potrwać do północy.