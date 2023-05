Park Wilda ze strefą ciszy, zbiornikiem wodnym, strefami sportu i rekreacji oraz punktami widokowymi powstanie w miejscu obecnego stadionu im. Szyca w Poznaniu oraz w jego sąsiedztwie. Miasto poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania tego terenu.

Wizualizacja / poznan.pl /

Stadion powstał pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Obecnie obiekt jest zdegradowany, w czasie wojny działał tam niemiecki obóz pracy dla Żydów.

Jako najlepszą koncepcję zagospodarowania blisko 46-hektarowego terenu położonego pomiędzy ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda sąd konkursowy uznał projekt Studia Fikus z Gliwic. Koncepcja dotyczy terenów stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także terenów należących do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Projektanci założyli, że na obszarze objętym konkursem powstanie Park Wilda.

"Zielonym sercem całej koncepcji jest wnętrze stadionu Szyca. Ma to być tzw. strefa rekreacji biernej i kontemplacji przyrody. To tam będzie znajdować się strefa ciszy, czyli miejsce, które dzięki naturalnemu odizolowaniu tego terenu od reszty otoczenia, ma skłaniać do refleksji i podziwiania natury" - podał poznański magistrat.

Projekt zakłada stworzenie na płycie stadionu niewielkiego akwenu porośniętego roślinnością wodną i nadwodną. Na większości płyty stadionu główną formą zieleni ma być łąka kwietna.

"Przez nią i zbiornik retencyjny ma wić się drewniana kładka spacerowa dostępna od wejścia wschodniego i południowego. Wzdłuż niej zlokalizowane mogą zostać podesty, trybuny i miejsce ekspozycji pomnika upamiętniającego ofiary obozu pracy dla Żydów. Od strony wejścia południowego zaplanowano polanę rekreacyjną, gdzie będzie można odpocząć, poczytać książkę czy poleżeć na trawie" - podało miasto.

Na koronie wału stadionu projektanci przewidzieli ścieżkę widokową. Od strony ul. Dolna Wilda przewidziano utworzenie strefy reprezentacyjnej wraz z szeroką aleją lipową. W centralnym fragmencie alei, pod zadaszeniami, zaproponowano miejsca na organizację lokalnych festynów lub targowisk.

W centralnej części strefy reprezentacyjnej zaprojektowano plac prowadzący do istniejącego pawilonu. Autorzy koncepcji wskazali, że może on pełnić funkcję galerii ze stałą wystawą poświęconą historii stadionu. Znaleźć się tam może także kawiarnia. Pawilon jest również głównym wejściem na koronę wału, dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie przewidziano także przestrzeń społeczną dla mieszkańców oraz taras widokowy na dachu.

Wokół wału stadionu znajdzie się wielofunkcyjna strefa rekreacji czynnej. Przewidziano w niej ścieżki pieszo-rowerowe oraz strefy: wspinaczkową, seniora, kultury czy sportową.

Miasto podało, że konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych cieszył się dużą popularnością. Zgłosiło się 77 pracowni, 26 zespołów złożyło opracowania studialne. Do finału dostała się piątka najlepszych.

Stadion wzniesiono z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Wadliwa konstrukcja sprawiła, że do czasu wybuchu II wojny światowej obiekt nie był w pełni użytkowany. Podczas wojny na terenie stadionu funkcjonował niemiecki obóz dla Żydów.

Stadion był przebudowywany i modernizowany w latach 50. i 70 ub. wieku. Nosił imię 22 lipca. Po 1989 roku stadion zmienił patrona, został nim Edmund Szyc, zasłużony współtwórca klubu sportowego Warta Poznań. W latach 90. ub. wieku obiekt przestał być wykorzystywany jako arena sportowa.

Warta Poznań otrzymała prawo wieczystego użytkowania obiektu, ale postanowiła je zbyć. Kolejne zmiany użytkowników wieczystych spowodowały dalszą degradację obiektu.

Miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. W 2018 roku zawarta została umowa z użytkownikiem wieczystym ws. przejęcia zdegradowanego obiektu wraz z terenem o powierzchni ok. 6,5 ha. Wartość umowy wyniosła 10 mln zł.