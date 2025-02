Spółka Autostrada Wielkopolska ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty za przejazd autostradą A2. W wiadomościach przesłanych za pomocą poczty elektronicznej znajduje się link, który przekierowuje na podejrzaną stronę. W ten sposób oszuści wyłudzają dane i pieniądze.

Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wysyłane przez oszustów wiadomości rzeczywiście dotyczą wezwania do zapłaty - jest logo wielkopolskiej autostrady oraz kwota zbliżona do tej, którą trzeba uiścić na bramkach.

Sęk w tym, że opłaty za przejazd autostradą A2 pobierane są tylko w okienkach lub za pomocą specjalnej aplikacji. W fałszywych wezwaniach nie ma podanego konkretnego odcinka drogi, za który rzekomo nie zapłaciliśmy, a maile otrzymują osoby, które w ostatnim czasie nie podróżowały autostradą.

Prosimy nie klikać w podane w mailu linki i zawsze weryfikować adres nadawcy - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF FM Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.

Treść maila rozsyłanego przez oszustów / Gorąca Linia RMF FM

Sprawa została już zgłoszona do CERT Polska, czyli zespołu działającego w strukturach NASK, powołanego do reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa. Trzy strony, którymi zarządzają oszuści, zostały już zablokowane.

My na bieżąco takie domeny blokujemy. To nie jest tak, że jest jedna strona internetowa, jedno oszustwo, które można zablokować i koniec. To jest tak, że przestępcy tworzą sto domen i w każdej kampanii, czyli w każdym kolejnym ataku na obywateli, używają innej - tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcin Dudek, szef CERT Polska.

My na liście ostrzeżeń jesteśmy w stanie umieszczać takie domeny i dzięki temu, jak jedna osoba nam zgłosi, to kolejna, która będzie chciała wejść na taką stronę, nie zostanie wpuszczona. Dostanie komunikat, że to jest oszustwo. W taki sposób reagujemy - wyjaśnił.