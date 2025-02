Ćwik: Nie potrafi przegrywać z klasą

Do wypowiedzi Mentzena odniósł się polityk Polski 2050, Sławomir Ćwik. "Pan Sławomir Mentzen nie potrafi przegrać z klasą i bardzo źle znosi porażki. W dodatku kłamie teraz co do tego co mówiłem w sądzie" - napisał na platformie X. "W mojej ocenie takie zachowania dyskwalifikują Go jako kandydata na Prezydenta RP" - dodał.