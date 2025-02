W środowe popołudnie policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który rano w Rabce-Zdroju (woj. małopolskie) zaatakował 14-latkę. Wieczorem napastnik został zatrzymany.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do brutalnej napaści na 14-latkę doszło w środę ok. godz. 8 rano na leśnej ścieżce w pobliżu stadionu miejskiego w Rabce-Zdroju (Małopolskie). Nastolatka była w drodze do szkoły. Naprzeciwko niej szedł mężczyzna, który w pewnym momencie ją zaatakował.

Napastnik zaczął bić 14-latkę po głowie. Zauważyli to przechodzący w pobliżu ludzie, którzy spłoszyli sprawcę.

Mężczyzna uciekł, a 14-latka trafiła do szpitala. Obrażenia dziewczynki nie były groźne, została wypisana ze szpitala do domu - poinformował nas rzecznik prasowy KPP w Nowym Targu st. asp. Łukasz Burek.

Po godz. 17:00 małopolska policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać było napastnika. Wieczorem mężczyzna został zatrzymany.

"Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.