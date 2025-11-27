To będzie trudny czwartek dla osób, które muszą korzystać z drogi krajowej nr 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Koszuty o godz. 8 rolnicy zaczną blokować drogę. Zgodnie z zapowiedziami protest ma potrwać do godz. 20.

Protest rolników ma trwać do godz. 20 / Piotr Kowala / PAP

Kierowcy, którzy jadą dziś przez DK11, kierowani są na objazdy. Prowadzą przez Śrem, niezależnie czy jedziemy do czy z Poznania.

W Klęce na drodze krajowej nr 11 policjanci mają kierować jadących od strony Jarocina w kierunku Poznania na drogę wojewódzką 436 w kierunku Śremu.

W Środzie Wlkp. na skrzyżowaniu krajowej jedenastki z drogą wojewódzką nr 432 jadący od strony Jarocina w kierunku Poznania muszą skręcić w kierunku Zaniemyśla i dalej do Śremu.

Natomiast w Kórniku na drodze ekspresowej S11 na wysokości zjazdu Kórnik Północ policjanci kierują jadących od strony Poznania na Jarocin na drogę wojewódzką 434 w stronę Śremu.

Jazdę może dziś dodatkowo utrudniać śnieg zalegający na drogach.