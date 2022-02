​Trąba powietrzna przeszła w czwartek przez wielkopolską gminę Dobrzyca. Zniszczonych zostało tam kilkadziesiąt budynków, niektóre z nich nie nadają się do użytku. Burmistrz Jarosław Pietrzak w rozmowie z RMF FM zapewnia, że pierwsze wypłaty pomocowe trafiają już do mieszkańców.

W czwartek wczesnym porankiem trąba powietrzna przeszła nad gminą Dobrzyca w Wielkopolsce. To był tylko moment. Trzask, od razu było ciemno, wielki huk. Wszyscy się zerwaliśmy i już było po sprawie. Wszystko pouszkadzane - mówiła reporterowi RMF FM jedna z poszkodowanych mieszkanek Dobrzycy. Dopiero jak zrobiło się jasno, to zobaczyliśmy skalę tragedii. Wygląda to tragicznie. Dachy, jeśli nie są zerwane, to są uszkodzone. Większość domów ma uszkodzone okna - przynajmniej połowa okien z przodu czy z tyłu domu musi być wymieniona. Samochody pouszkadzane - szyby, lakiery - dodała inna.

Jak mówi w rozmowie z RMF FM burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak, poważnie uszkodzonych jest 60 budynków w gminie. Oprócz tego ponad 30 jest mniej zniszczonych. Kilka zabudowań nie nadaje się do użytku.

Rozmówca Bogdana Zalewskiego w Radiu RMF24 powiedział, że gmina dostała pierwszą transzę środków z urzędu wojewódzkiego.- mówi.

Poszkodowane rodziny w ramach pomocy doraźnej dostaną środki go 6 tys. zł. Będziemy występować o większe pieniądze, o które pan wojewoda będzie wnioskował do Rady Ministrów. Mówimy tutaj o środkach do 200 tys. zł, jeśli chodzi o budynek mieszkalny i do 100 tys. zł, jeśli chodzi o budynek gospodarczy - mówił burmistrz Pietrzak.

Poważne zniszczenia były także w województwie łódzkim . Tam uszkodzone zostały 762 budynki. Największe problemy były w Smaszkowie. Także tam wojewoda zapewnił, że środki będą trafiały do poszkodowanych gospodarstw.

Silny wiatr w całej Polsce będzie się utrzymywał jeszcze do niedzieli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pozostanie w domach i o szczególną ostrożność. Zwraca się uwagę, by zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru.