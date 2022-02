Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, możliwymi przerwami w dostawach prądu i trudnymi warunkami na drogach. Wichury prognozowane są w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w północno-zachodniej części kraju wiatr w porywach może osiągnąć prędkość nawet 120 km/h. Lokalnie mogą wystąpić także burze.

Po południu do wszystkich abonentów telefonów komórkowych w Polsce RCB rozesłało SMS-y.

"Uwaga! Dziś i jutro (18/19.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" - taka była treść wiadomości.

Alerty Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla całego kraju. Obowiązują one w dziś i w sobotę.

Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia IMGW

Przed silnym wiatrem ostrzegają także synoptycy z IMGW. Alerty najwyższego, trzeciego stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

części województwa lubuskiego,

części województwa wielkopolskiego,

części województwa mazowieckiego,

IMGW prognozuje tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe są tam burze.

Dla pozostałej części kraju wydano alerty drugiego stopnia. Możliwy jest tam wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Alerty zaczną obowiązywać od godzin wieczornych i nocnych.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia dużych strat materialnych oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia z kolei oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.

Gdzie mocno wieje? Sprawdź

Pogoda na weekend - prognoza

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu Eunice i pozostanie w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym. Na północnym-zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. "Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na terenach wyżej położonych również śniegu. Możliwe burze" - prognozuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie dość silny i silny, od 45 do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, a w pasie nadmorskim silny do 125 km/h.



W niedzielę Polska będzie pod wpływem rozległego niżu znad Europy Północnej. Z zachodu nasunie się strefa frontu ciepłego związanego z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Na północnym-zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami możliwy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, rano w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h. Wieczorem ponownie porywisty.

