Poszkodowanych w wichurach mieszkańców rząd będzie wspomagał dwoma rodzajami zasiłków celowych: do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych i do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych - powiedział PAP wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej w miejscowości Smaszków / Roman Zawistowski / PAP

Podczas akcji ratowniczych związanych z czwartkowymi nawałnicami na terenie woj. łódzkiego - jak podały służby wojewody - blisko 1345 razy interweniowali strażacy. Usuwali skutki gwałtownej wichury, która przeszła nad regionem.

9 osób zostało rannych, w tym jeden strażak ochotnik. 762 budynki są uszkodzone - podał rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Straż pożarna oraz służby energetyczne zabezpieczają m.in. uszkodzone dachy budynków. Około południa 51 tys. gospodarstw domowych pozostawała bez prądu. Usuwane są również konary i przewrócone drzewa z dróg publicznych - podały służby wojewody.

W przypadku nawałnic które dotknęły województwo łódzkie priorytetem było zabezpieczenie mienia, które uległo zniszczeniu. Na tym zadaniu skoncentrowały się sztaby kryzysowe jak i wszystkie działania państwowej straży pożarnej - powiedział PAP wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Odnotowaliśmy rekordowe liczby zgłoszeń interwencji. W województwie pracowały wszystkie zastępy straży pożarnej i kilkuset funkcjonariuszy - podkreślił.

Jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami gmin, które zostały poszkodowane. Wójtowie i burmistrzowie kończą przygotowania wniosków o pomoc doraźną dla rodzin. Rząd wypłaci każdej poszkodowanej rodzinie, która będzie o to wnioskowała 6000 zł pomocy doraźnej - relacjonował Bocheński. W piątek rozpoczęły swoją pracę komisje, które mają ocenić rozmiary szkód w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych - zaznaczył.

Rząd będzie wspomagał poszkodowanych mieszkańców dwoma rodzajami zasiłków celowych. Do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych i do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych - oznajmił wojewoda. Samorządowcy zapewniają nas, iż prowadzą bardzo intensywne prace nad złożeniem wniosków dla poszkodowanych. Będą one rozpatrzone w trybie pilnym, gdy tylko wpłyną - przekazał.

Wojewoda - jak zapewniają podległe mu służby - jest w stałym kontakcie ze starostami, wójtami i burmistrzami najbardziej poszkodowanych miejscowości z powiatów kutnowskiego, łowickiego, poddębickiego, sieradzkiego i piotrkowskiego. Bocheński zadeklarował również wsparcie rzeczowe i finansowe dla poszkodowanych.

Gminy województwa łódzkiego szacują straty po czwartkowych nawałnicach. Podczas nich wiatr był miejscami na tyle silny, że doszło nawet do zerwania dachów z bloków mieszkalnych - informowały służby ratownicze.

Najtrudniejsza sytuacja była w powiecie piotrkowskim, gdzie wiatr zepchnął samochody ciężarowe do rowów. Do takich wydarzeń doszło na drodze ekspresowej S8 oraz autostradzie A1 i A2. W zdarzeniu na A1 wiatr przewrócił dwa pojazdy ciężarowe, na skutek czego dwaj kierowcy zostali ranni i przetransportowani do szpitali w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim - podano w komunikacie wojewody.

Silny wiatr będzie się utrzymywał jeszcze do niedzieli. Sztaby kryzysowe zaapelowały o pozostanie w domach i szczególną ostrożność, m.in. o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru.