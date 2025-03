W sieci udostępniono nagranie, na którym widać jak kilkuletnia dziewczynka najpierw z całej siły rzuca półrocznym kotem do basenu z piłkami, a następnie, trzymając go za tylne łapy, kręci się dookoła własnej osi. Matka, która nagrywała całe zdarzenie, śmiała się, zamiast interweniować. Policja postawiła jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Zawiadomienie na policję w sprawie znęcania nad zwierzęciem złożyło Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals. Do domu rodziny z Ostrowa Wielkopolskiego przybyli funkcjonariusze wraz z lekarzem weterynarii i obrońcami praw zwierząt. Kot, który doznał lekkich obrażeń, został przewieziony do ostrowskiego schroniska dla zwierząt, gdzie otrzymał niezbędną opiekę.

"Pięciomiesięczny kocurek Kacper jest lekko obolały, ale bez poważnych obrażeń. Na jego sierści znaleziono stary klej, a w kilku miejscach została ona wycięta nożyczkami, co może świadczyć o wcześniejszym znęcaniu" - poinformowało Pogotowie dla Zwierząt w mediach społecznościowych.

Podkom. Małgorzata Michaś, oficer prasowa kaliskiej policji, przekazała, że matka dziewczynki podczas przesłuchania wyraziła skruchę za swoje postępowanie. O sprawie zostanie zawiadomiony również sąd rodzinny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. podjął działania wsparcia dla rodziny. Dyrektor placówki, dr Krystyna Kois-Jaźwiec, podkreśliła, że rodzina zostanie objęta opieką psychologiczną, a także pomocą w korygowaniu niewłaściwych zachowań rodzicielskich. Wstępna analiza sytuacji wskazuje, że zachowanie matki może mieć głębsze przyczyny.

Matce dziewczynki grozi do 3 lat więzienia i 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Pogotowie dla Zwierząt poinformowało, że będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary.