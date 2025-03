W ostatnich miesiącach stosunki między Ramzanem Kadyrowem a Władimirem Putinem uległy pogorszeniu – informuje rosyjski niezależny portal Ważnyje Istorii. Przywódca Czeczeni nie wierzy w rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa i prowadzi rozmowy z krajami Bliskiego Wschodu. Chce w ten sposób zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci.

Ramzan Kadyrow i Władimir Putin / VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Informację o coraz gorszych relacjach na linii Kadyrow - Putin podał były oficer FSB, który specjalizował się w regionie Północnego Kaukazu w rozmowie z portalem Ważnyje Istorii. Informację tę częściowo potwierdził północnokaukaski dziennikarz i aktywista na rzecz praw człowieka.

Według źródeł portalu, główną przyczyną konfliktu Kadyrowa z Putinem były informacje FSB o coraz częstszych i niekonsultowanych na Kremlu negocjacjach czeczeńskiego przywódcy z przedstawicielami krajów Bliskiego Wschodu na temat przyszłości jego aktywów i bezpieczeństwa członków jego rodziny.

Problemy zdrowotne Kadyrowa

Kadyrow - według medialnych doniesień - od dłuższego czasu jest poważnie chory. Jak podali dziennikarze Nowaja Gazieta, ma poważne problemy z nerkami i trzustką.

Sądząc po trudnościach z mówieniem, jego choroba postępuje. Chociaż Kadyrow stara się ukryć pogarszający się stan swojego zdrowia zwiększoną aktywnością medialną, w ostatnich miesiącach coraz częściej znika z życia publicznego na dłuższe okresy. W styczniu i lutym przywódca Czeczenii przez długi czas nie pojawiał się przed kamerami, tłumacząc to później tym, że był na wakacjach.

Nie ma choroby, której by mi nie wmawiano - mówił wówczas. Od tego czasu Kadyrow nie składał żadnych głośnych oświadczeń i publikował jedynie nagrania swoich "inspekcji" w republice, które zwykle są filmowane z wyprzedzeniem.

Przywódca Czeczenii doskonale rozumie, jak zorganizowana jest władza w jego regionie i co może czekać członków jego rodziny, jeśli umrze. Nie wierzy również w gwarancję bezpieczeństwa płynące z Rosji.

Ukryte negocjacje

Niepewność co do przyszłości jego licznych krewnych zmusiła go do szukania dla nich gwarancji w muzułmańskich krajach Bliskiego Wschodu, z których przywódcami Kadyrow utrzymywał od dawna przyjazne stosunki. Według źródeł Ważnyje Istorii przywódca Czeczenii próbował ukryć te negocjacje przed Kremlem, o czym natychmiast dowiedziała się FSB i poinformowała o tym Putina.

Niedawno Kadyrow usunął ze stanowisk rządowych swoją najstarszą córkę, 26-letnią Ajszat. W 2020 roku została ona pierwszym wiceministrem kultury Czeczenii. Później stanęła na czele ministerstwa, a w 2023 roku została wicepremierem republiki.

Gdy stosunki Kadyrowa z Kremlem uległy pogorszeniu, Ajszat opuściła swoje stanowisko i została właścicielką największego czeczeńskiego eksportera, spółki Czeczeńskie Wody Mineralne - podał niezależny rosyjski dziennik "Wierstka".

Pod koniec marca nazwiska Ajszat oraz najmłodszej córki przywódcy Czeczenii, Tabariki, zostały ukryte w rejestrze osób prawnych.

Nieporozumienia z Kremlem dotknęły także najbliższego sojusznika Kadyrowa, deputowanego Dumy Państwowej Adama Delimchanowa.