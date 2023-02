Studia z obsługi drona - tak w skrócie można opisać nową specjalność, którą w październiku tego roku uruchomi Akademia Nauk Stosowanych w Pile. Żacy, którzy zdecydują się na takie studia, dowiedzą się między innymi, jak zbudowane są drony oraz w jakich dziedzinach życia i nauki można je wykorzystywać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile będą szkolić się z zakresu budowy i obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Zdobędą tu gruntowne wykształcenie z zakresu mechaniki i budowy maszyn, wzbogacone o wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, związane z pilotażem bezzałogowych statków powietrznych różnego typu - podkreśla kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej ANS w Pile dr Marta Chudzicka-Adamczak.

Studia mają być połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami. Jak przekazano, będą realizowane zadania, takie jak: inspekcja linii wysokiego napięcia, audyt energetyczny budynków, inspekcja pól uprawnych, realizacja filmu reklamowego, pomiary geodezyjne. Studenci będą musieli nie tylko zebrać dane w ramach wykonywanych pomiarów, ale również dokonać ich analizy i przygotować końcowe sprawozdanie z konkretnymi wnioskami - przekazuje uczelnia.

Przedmioty specjalnościowe, wprowadzane od czwartego semestru, ułożone są w taki sposób, aby przygotować studentów do egzaminu w Ośrodku Szkolenia, w celu uzyskania uprawnień do pilotowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Uczelnia zapewni studentom jednokrotne podejście do egzaminu, a po jego zdaniu, zdobędą oni wymagane uprawnienia - dodaje dr Marta Chudzicka-Adamczak.

Program nowej specjalności powstał przy współpracy uczelni z Aeroklubem Ziemi Pilskiej, którego członkowie będą tłumaczyć studentom, na czym polega obsługa dronów. Rekrutacja ruszy w czerwcu tego roku, a pierwsze zajęcia - w październiku.