Można się już zapisywać do 15. Poznań Półmaratonu. Tym razem organizatorzy postawili jeszcze mocniej na ekologię. Wszystko przez nawiązanie współpracy z Wartą Poznań, a także podjęcie działań ekologicznych pod hasłem #WartoByćEko.

/ Shutterstock

Organizatorzy Poznań Półmaratonu coraz śmielej stawiają na ekologię. Już od kilku edycji półmaratonu i maratonu serwujemy zawodnikom na trasie kranówkę i zrezygnowaliśmy z plastikowych kubeczków. Teraz chcemy zrobić kolejne kroki w stronę bycia eko- mówi dyrektor 15. Poznań Półmaratonu, Łukasz Miadziołko.

W ramach działań pod hasłem #WartoByćEko planowane są dodatkowe wydarzenia takie jak sadzenie drzew czy sprzątanie poznańskich terenów zielonych.

Pierwsza tura zapisów na Poznań Półmaraton zakończy się 3 stycznia - do tego czasu chętni na udział w biegu zapłacą 130 zł.

Następnie, do końca lutego, koszt uczestnictwa wzrośnie do 150 zł i tak stopniowo aż do piątku oraz soboty poprzedzających bieg, kiedy to trzeba będzie zapłacić 250 zł.

Limit zapisów wynosi 8 tys. miejsc. 15. Poznań Półmaraton odbędzie się 16 kwietnia 2023r.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia halfmarathon.poznan.pl