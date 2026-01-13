Tragedia w gminie Krzemieniewo w Wielkopolsce. 28-latek śmiertelnie ugodził nożem swojego brata. Sprawca był poszukiwany przez blisko 150 policjantów.

Zobacz również:

Przed północą policja dostała zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Mierzejewo 28-letni mężczyzna ugodził nożem w brzuch swojego starszego, 39-letniego brata. Sprawca uciekł, a ofiara została przewieziona do szpitala. Po kilku godzinach 39-latek zmarł.

Komendant policji w Lesznie ogłosił alarm dla całej jednostki. Blisko 150 policjantów przez całą noc poszukiwało sprawcy - przekazała RMF FM podkomisarz Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

28-letni mężczyzna około godziny 8 rano został zatrzymany i przewieziony do komisariatu na przesłuchanie.

Trwa ustalanie przyczyn i dokładnego przebiegu tragedii.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Szokujący atak w Augustowie. Ojciec wbił nóż w plecy swojej 6-letniej córce
Opracowanie: