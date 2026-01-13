Tragedia w gminie Krzemieniewo w Wielkopolsce. 28-latek śmiertelnie ugodził nożem swojego brata. Sprawca był poszukiwany przez blisko 150 policjantów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przed północą policja dostała zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Mierzejewo 28-letni mężczyzna ugodził nożem w brzuch swojego starszego, 39-letniego brata. Sprawca uciekł, a ofiara została przewieziona do szpitala. Po kilku godzinach 39-latek zmarł.

Komendant policji w Lesznie ogłosił alarm dla całej jednostki. Blisko 150 policjantów przez całą noc poszukiwało sprawcy - przekazała RMF FM podkomisarz Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

28-letni mężczyzna około godziny 8 rano został zatrzymany i przewieziony do komisariatu na przesłuchanie.

Trwa ustalanie przyczyn i dokładnego przebiegu tragedii.