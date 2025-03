Do niedzieli mają potrwać nocne prace sejsmiczne w Poznaniu. Wieczorami i w nocy na trasy wyjeżdżają specjalistyczne ciężarówki, które przesyłają w głąb ziemi krótkotrwałe wibracje.

Ciężarówka do badań sejsmicznych / poznan.pl / Materiały prasowe

Ruszyły badania sejsmiczne na poznańskich ulicach - specjalistyczne ciężarówki jadą przez miasto po zaplanowanych trasach. Pojazdy poruszają się w godz. 21:00 - 7:00, aby zminimalizować zakłócenia w ruchu drogowym.

Do 23 marca mają potrwać specjalistyczne badania, podczas których ciężarówki wysyłające wibracje w głąb ziemi jeżdżą po dwóch wyznaczonych trasach. Pierwsza biegnie przez ul. Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Matyi, Roosevelta i Bukowską, druga ulicami Obornicką, Witosa, Niestachowską, Żeromskiego, Przybyszewskiego, Reymonta, Arciszewskiego, Ściegiennego i Głogowską.

Samochody w trakcie przejazdu wysyłają w głąb ziemi krótkotrwałe wibracje. Są one następnie odbite przez znajdujące się pod ziemią warstwy. Wszystko to jest rejestrowane przez tzw. geofony. Są to małe urządzenia pomiarowe wielkości i koloru cytryny. Umieszcza się je w ziemi wzdłuż tras prowadzonych badań. Uzyskane w ten sposób dane są następnie wykorzystywane do tworzenia mapy geologicznej podłoża - informują urzędnicy.

Osoby mieszkające w pobliżu zaplanowanych tras będą mogły usłyszeć pojazdy i poczuć krótkotrwałe wibracje trwające maksymalnie 20 sekund. Po około 10-20 minutach konwój przejedzie i wszystko wróci do normy.