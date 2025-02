Ponad 4,5 miliona złotych wygrał szczęśliwiec, który trafił "szóstkę" we wtorkowym losowaniu Lotto. Wiadomo już, że to osoba, która zagrała w Poznaniu.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Szczęśliwe liczby wylosowane we wtorek w Lotto to: 3, 5, 6, 8, 15, 42. Poprawnie wytypował je gracz, który odwiedził punkt na os. Kosmonautów 104 w Poznaniu. Dzięki temu wygrał dokładnie 4 578 104,20 zł.

To już 34. "szóstka" w Lotto odnotowana w Poznaniu. Największą wartość miała ta z 16 lutego 2013 r. - było to 28 825 110,00 zł.

Również we wtorkowym losowaniu Ekstra Pensji szczęście uśmiechnęło się do gracza z Wielkopolski. Osoba, która odwiedziła punkt Lotto przy ul. Kaliskiej 14 w Ostrowie Wielkopolskim zgarnęła jedną z dwóch głównych wygranych i przez 20 lat co miesiąc będzie dostawać 5 000 zł. To już 4. Ekstra Pensja w tym mieście.

