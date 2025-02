Polska Agencja Komismiczna potwierdza, że to element rakiety kosmicznej Falcon 9 amerykańskiego miliardera Elona Muska płonął dziś rano nad Polską. Zjawisko było widoczne nad Mazowszem, Dolnym Śląskiem i Wielkopolską. Obiekt był widziany również nad Niemcami i Danią.

Przez osiem godzin żadna z państwowych instytucji nie była w stanie ustalić i potwierdzić tego, czy to element rakiety Falcon 9 płonął nad Polską. Dopiero przed 14:00 Polska Agencja Kosmiczna wydała komunikat.

"Doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę"

Polska Agencja Kosmiczna informuje, że między 4:46 a 4:48 doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B. Wystartowała ona z bazy lotniczej Vanderberg w Kalifornii 1 lutego i dziś spłonęła nad Polską.

"POLSA Polska Agencja Kosmiczna Polish Space Agency, Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego (DBK) potwierdza, że w nocy w godz. 04:46 - 4:48, 19. lutego 2025 r. doszło nad terytorium Polski do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej FALCON 9 R/B - obiektu o numerze NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Człon rakiety o masie ok. 4 ton, pochodził z misji Space X Starlink Group 11-4, która wystartowała z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii w dn. 1 lutego 2025 r." - poinformowano na stronie agencji.



Najprawdopodobniej elementy rakiety spadły pod Poznaniem. Tam znaleziono zbiornik, który został zabezpieczony przez służby. Agencja kosmiczna sprawdza, czy pochodzi on z Falcona 9.

Obiekt, który spadł na terenie firmy Elektrohurt w Komornikach / Adam Borucki / Elektrohurt /

Koncern SpaceX Elona Muska na razie nie odniósł się do sprawy.

Jak POLSA DBK informuje w komunikacie, Polska Agencja Kosmiczna stale monitoruje i analizuje zagrożenia w przestrzeni kosmicznej pochodzące od sztucznych obiektów m.in. rakiet kosmicznych.

Słuchacze RMF FM od samego rana informowali nas o dziwnym obiekcie, który w środę rozświetlił niebo nad zachodnią Polską

Tajemniczy zbiornik na jednej z posesji w Komornikach

Tajemniczy zbiornik "wylądował" rano na terenie jednej z firm w podpoznańskich Komornikach. Jego pochodzenie sprawdzają strażacy i policja.

Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Pracują tam także strażacy i policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Wyjaśniamy okoliczności tego, jak ten przedmiot znalazł się na terenie firmy. Wiemy, że nad Polską przelatywały szczątki rakiety Falcon, ale czy to jest ich część, tego na razie nie jesteśmy w stanie potwierdzić - powiedział Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Sprawę skomentował też w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator nauki i twórca profilu "Z głową w gwiazdach".

"Na jedną z posesji w Komornikach koło Poznania spadł tajemniczy zbiornik. Obiekt wygląda IDENTYCZNIE jak zbiornik który spadł 2 kwietnia 2021 roku na farmę w centralnej części stanu Waszyngton. Nie ma wątpliwości że to zbiornik COPV! W rakiecie Falcon 9 jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. Hel jest używany do utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych podczas pracy silników, co zapobiega ich zapadnięciu się i zapewnia stały przepływ paliwa" - czytamy we wpisie na Facebooku.

W okolicach płotu znaleźliśmy przedmiot, bardzo duży przedmiot owinięty jakąś folią z wystającą metalową końcówką, na miejscu jest policja, która wszystko sprawdza - mówił w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w internetowym radiu RMF24 przedstawiciel firmy Elektrohurt, na terenie której znaleziono zbiornik.

Na prośbę policji na miejsce wysłano też grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, żeby wykluczyć, że znaleziony przedmiot stwarza jakieś zagrożenie.

Policja zapewnia, że nikt nie ucierpiał w związku z pojawieniem się przedmiotu na terenie firmy. O sprawie została poinformowana Państwowa Agencja Kosmiczna.

"Coś się rozbiło, coś bardzo dużego"

Słuchacze RMF FM od samego rana informowali nas o dziwnym obiekcie, który w środę rozświetlił niebo nad zachodnią Polską. Dziwne zjawisko na niebie. Coś się rozbiło, coś bardzo dużego - mówił jeden z dzwoniących na Gorącą Linię RMF FM.

Tajemniczy obiekt widziany był również na niebie m.in. na wysokości Berlina.

Do sprawy w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który przyznał, że "nie było to coś, co zagrażało bezpieczeństwu państwa". W sprawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podejmę stosowne kroki, by informacji było więcej niż mniej. Obiecuję, że podejmę stosowne działania - dodał.

Ten widok przypominał trochę deszcz spadających gwiazd, ognistych fragmentów, natomiast tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że nie było to zjawisko naturalne, ale wywołane właśnie wejściem w atmosferę jakiegoś kosmicznego śmiecia. Szybka analiza pozwoliła namierzyć winowajcę - to rakieta Falcon 9, a konkretnie jej drugi stopień - wyjaśnił nam w środę rano Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor portalu "Z głową w gwiazdach".

