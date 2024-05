Niemal 750 tys. złotych mają kosztować prace przy zadaszeniu stadionu przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Wykonawca ma wyczyścić prawie 50 tys. metrów kw. poszycia nad trybunami I, II i III. Umyta zostanie zarówno cześć zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Membrana przed czyszczeniem / Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji / Materiały prasowe

Podczas czyszczenia wykorzystywany będzie środek rekomendowany przez producenta materiału, z którego wykonano poszycie. Operację, która może potrwać nawet dwa miesiące, przeprowadzą osoby z uprawnieniami do pracy na wysokościach - poinformował Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Wykonawca ma najpierw sporządzić projekt i zabezpieczyć zbiorniki retencyjne, w których gromadzi się woda do podlewania murawy tak, by nie przedostały się do nich detergenty wykorzystywane podczas czyszczenia membrany.

Prace ruszą po zaakceptowaniu dokumentacji przez POSiR. Nie obejmą one czyszczenia membrany nad trybuną IV, która wymaga przeprowadzenia bardziej zaawansowanych prac modernizacyjnych.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem i nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne, całość prac powinna zakończyć się jeszcze przed wznowieniem rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy - mówi dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Łukasz Miadziołko.

Oprócz prac w obrębie zadaszenia Enea Stadion przejdzie również naprawę otuliny betonowej słupów na trybunach I-III. Koszt całej inwestycji wyniesie 748 tys. zł netto.