Dofinansowania na zakup neonów, zawieszenie pobierania opłat za czynsz w lokalach znajdujących się w strefie wykopów lub zniżki w wysokości czynszu. Poznańscy urzędnicy szykują pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z rozkopanego centrum miasta.

Stary Rynek w Poznaniu widziany z góry / Shutterstock

Neony mają przyciągnąć klientów do punktów handlowych w remontowanym centrum Poznania. To część nowego pakietu dla przedsiębiorców, który ogłosili miejscy urzędnicy. W ramach pomocy zdecydowano także o zawieszeniu pobierania opłat za czynsz w lokalach znajdujących się w strefie wykopów.

Władze miasta liczą, że dzięki specjalnej pomocy przyciągną nowych i zatrzymają obecnych mieszkańców i przedsiębiorców.

W naszym pakiecie są propozycje dla każdego - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Zdaję sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla przedsiębiorców są remonty. Dlatego mamy dla nich cały zestaw dużych zniżek i ulg. To bardzo korzystna oferta dla firm, które już teraz działają w centrum, ale też dla tych, które dopiero chcą się tam przenieść. Zależy nam również na tym, by do centrum wrócili rzemieślnicy - dlatego rozszerzamy nasz "Zaułek Rzemiosła". Jest też coś dla wszystkich poznanianek i poznaniaków: przygotowaliśmy dwa konkursy, dzięki którym na ulicę Święty Marcin powrócą neony, a centrum Poznania jeszcze w tym roku wypełni się imprezami kulturalnymi - wylicza.

Na ul. św. Marcin mają wrócić dziesiątki kolorowych neonów. W latach 70. XX w. były one widoczne na każdym kroku. Teraz Poznań powraca do tej tradycji. Już w maju Miasto ogłosi konkurs, który sprawi, że świetlne znaki znów pojawią się na tej reprezentacyjnej ulicy.

Chcemy w ten sposób nawiązać do wyglądu ulicy sprzed kilkudziesięciu lat - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wówczas Święty Marcin był pełen neonów, które nadawały temu miejscu wyjątkowy klimat. Wierzę, że nasz konkurs będzie początkiem i impulsem dla przedsiębiorców, by kontynuowali tę neonową tradycję, z której Poznań może być dumny - dodaje.

Poznań przeznaczy też 20 tys. zł na naprawę jednego z najsłynniejszych miejskich neonów - Poznańskich Słowików, często zwanego też neonem Filharmonii Poznańskiej. Ta charakterystyczna konstrukcja powstała w 1974 roku, zaprojektował ją poznański artysta plastyk Antoni Rzyski. Składa się z pięciolinii, na której znajduje się klucz wiolinowy oraz animowane słowiki.

Ponadto, miasto planuje wprowadzić zniżki dla nowych i obecnych najemców lokali użytkowych, którzy mają podpisane umowy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. Każdy z licytowanych lokali będzie miał stawkę wywoławczą czynszu niższą od dotychczasowej. Ich najemcy będą też zwolnieni z tej opłaty aż do końca remontów. A po zakończeniu prac przez pół roku zapłacą tylko połowę wylicytowanej na aukcji stawki.

Najemcy, którzy wyremontują lokale, w kolejnych miesiącach będą mogli wnioskować o zwolnienie z płatności za najem przez kolejne 3 miesiące. Na dodatkowy upust (10 proc.) mogą też liczyć przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność miastotwórczą - czyli np. prowadzący kawiarnie, restauracje czy galerie sztuki - informują urzędnicy.

Specjalną ofertę przygotowano również dla obecnych najemców lokali ZKZL. Aktualnie przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia przy remontowanych ulicach, mają czynsz zmniejszony o połowę. Ta obniżka opłat będzie obowiązywać jeszcze przez pół roku po zakończeniu wszystkich prac - tłumaczy poznański magistrat.