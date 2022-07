Od poniedziałku (1 sierpnia) do soboty (6 sierpnia) fragment ul. Św. Marcin będzie zamknięty. Chodzi o odcinek od ul. Piekary do Al. Marcinkowskiego. Wszystko z powodu prowadzonych tam prac.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie / Materiały prasowe

Ze względu na trwającą przebudowę ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Ratajczaka do pl. Wolności, w pierwszym tygodniu sierpnia wprowadzane zostaną zmiany organizacji ruchu.

Od 1 do 6 sierpnia ulica Św. Marcin na odcinku od ul. Piekary do Al. Marcinkowskiego będzie zamknięta.

Z kolei od 1 do 3 sierpnia wyłączony z ruchu zostanie dojazd do posesji przy ul. Św. Marcin nr 32, a od 3 do 5 sierpnia - przy ul. Św. Marcin nr 34.

W tym czasie wykonane zostaną prace przy torowisku tramwajowym.