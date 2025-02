Supernowoczesną pracownię do nauki otwarto w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Specjalne klasy wyposażone w gogle do wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D oraz zestawy wspierające rozszerzoną rzeczywistość mają ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć, zachęcając do nauki najmłodsze pokolenia.

Poznańska pracownia wirtualnej rzeczywistości / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Nowoczesna pracownia 3D została otwarta w poniedziałek w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. To jedna z pięciu przestrzeni w Wielkopolsce, które będą wspierać nowoczesną edukację, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Kolejne pracownie powstaną w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Na uczniów czekają m.in. gogle VR, drukarki 3D oraz zestawy wspierające rozszerzoną rzeczywistość. Zajęcia kierowane do różnych grup szkolnych Sprzęt i wyposażenie pracowni są skierowane do wszystkich. Zajęcia będą prowadzone zarówno z przedszkolakami, jak i uczniami szkół podstawowych oraz średnich. W pierwszej kolejności zapraszamy 102 szkoły, które już zapisały się od programu, ale w przyszłości więcej szkół będzie korzystało z tego rozwiązania - mówi Ksenia Herbst-Buchwald, dyrektorka poznańskiego ODN-u. / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Lekcje będą trwały 90 minut. Zajęcia mają odbywać się w oparciu o podstawę programową, podręczniki, karty pracy oraz notatki. / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Nowoczesne rozwiązanie ma sprawić, by lekcje były bardziej przystępne przede wszystkim dla przedstawicieli pokolenia Z i pokolenia Alpha. Lekcje mogą być często łączone. Na przykład, jeśli uczniowie badający kosmos zainteresują się tam jakimś chemicznym zagadnieniem, wówczas nauczyciele chemii i geografii mogą połączyć swoje przedmioty - dodaje Ksenia Herbst-Buchwald. Zobacz również: Ponad dwie tony pomocy humanitarnej wyruszyło z Poznania do Libanu

