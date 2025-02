Pilska policja otrzymała nowy sprzęt. To symulator dachowania i poślizgu. Funkcjonariusze będą je wykorzystywać, by uczyć bezpiecznych zachowań na drodze.

Do Komendy Powiatowej Policji w Pile trafiły dwa symulatory - dachowania oraz poślizgu.

Jesteśmy przekonani, że policja, jako instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa, doskonale wykorzysta je w swoich działaniach edukacyjnych i prewencyjnych, docierając do szerokiego grona odbiorców: młodzieży szkolnej, kursantów szkół jazdy, ale i do wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze - podkreślił starosta pilski Rafał Zdzierela. Wierzymy, że dzięki temu wspólnie przyczynimy się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i uczynimy nasze drogi bezpieczniejszymi - dodał.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2024 roku na drogach powiatu pilskiego doszło do 26 wypadków drogowych, w których 24 osoby odniosły obrażenia, a 10 zginęło.

Według Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Marcina Kowalskiego, symulatory pomogą w "budowaniu wyobraźni wśród kierujących i pieszych". Będziemy je wykorzystywać tutaj na miejscu, ponieważ organizujemy wiele spotkań dla dzieci, młodzieży i seniorów, ale będziemy też wykorzystywać je podczas różnych wydarzeń w Pile i w innych gminach powiatu pilskiego - zapowiedział komendant.