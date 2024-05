Marek Woźniak (KO) został wybrany w poniedziałek na marszałka woj. wielkopolskiego w nowej kadencji. Polityk sprawuje ten urząd nieprzerwanie od 2005 r. Woźniak był jedynym kandydatem zgłoszonym w poniedziałek na stanowisko marszałka.

Marek Woźniak / Marek Zakrzewski / PAP

W czasie poniedziałkowej sesji za kandydaturą Marka Woźniaka na marszałka województwa wielkopolskiego zagłosowało 24 radnych, przeciw było 13. Od głosu wstrzymała się jedna osoba, a kolejna oddała głos nieważny. Po poniedziałkowych głosowaniach, w skład zarządu województwa VII kadencji, oprócz marszałka Woźniaka, weszli: Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski z PSL, jako wicemarszałkowie, a jako członkowie zarządu Jacek Bogusławski (KO) i Katarzyna Kretkowska (Lewica).

Osiągnęliśmy ten cel, na którym nam zależało. Mamy skonsolidowaną, zjednoczoną koalicję 15 października również w sejmiku - podkreślił w czasie konferencji po wyborze nowego zarządu marszałek Woźniak.

Pytany, czy poszczególne ugrupowania podpiszą oficjalną umowę koalicyjną, zaprzeczył. Potwierdzeniem istnienia koalicji jest wybór, to jakie padły głosy, jakie są liczby głosów. Wydaje mi się, że to w stu procentach potwierdza, że koalicja została ustanowiona i funkcjonuje - powiedział.

W kwietniowych wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego komitety Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości uzyskały po 15 mandatów, Trzecia Droga wprowadziła siedmioro radnych, z czego czworo to członkowie PSL, a troje to reprezentanci ugrupowania Polska 2050; Lewica zdobyła dwa mandaty.

6 maja, z powodu braku umowy koalicyjnej i porozumienia ws. obsadzenia stanowisk w zarządzie województwa, po zaprzysiężeniu radnych i wyborze przewodniczącej sejmiku, przerwano pierwszą sesję nowej kadencji. Według zapowiedzi niektórych samorządowców, o kształcie sejmikowej koalicji miały zdecydować partyjne centrale. Obrady odroczono do 10 maja, jednak do tego dnia również nie osiągnięto porozumienia.

Wznowione 10 maja obrady, na wniosek klubu radnych PSL, zostały ponownie przerwane. Postulat pauzy w pracach sejmiku ludowcy uzasadnili "koniecznością prowadzenia dalszych rozmów dotyczących strategii działania zarządu". Wcześniej, w rozmowie z PAP, wicemarszałek woj. wielkopolskiego Wojciech Jankowiak (PSL) przyznał, że jego ugrupowanie nie popiera wprowadzenia do zarządu województwa przedstawiciela Polski 2050 "kosztem Polskiego Stronnictwa Ludowego".

Z kolei współprzewodniczący wielkopolskiej Lewicy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański przyznał na początku maja, że jego ugrupowanie również liczy na udział jego przedstawiciela w zarządzie województwa. Wybrani z list Lewicy Dawid Murawa i Katarzyna Kretkowska nie mogą stworzyć w sejmiku obecnej kadencji klubu i występują, jako radni niezrzeszeni.

W poprzedniej kadencji marszałkiem województwa wielkopolskiego był Marek Woźniak z KO, a Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski z PSL pełnili funkcję wicemarszałków. Członkami zarządu województwa byli także Paulina Stochniałek i Jacek Bogusławski, oboje z KO.

Marszałek Woźniak, mówiąc w poniedziałek o kwestii niepowołania do zarządu Pauliny Stochniałek i zajęcie jej miejsca przez reprezentującą Lewicę Katarzynę Kretkowską, zaznaczył, że wielkopolski sejmik jest "elementem szerszego układu". Jesteśmy jednak na tej ogólnopolskiej planszy i to na niej stanowimy element układania. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, że jesteśmy w tym gronie koalicji 15 października - zaznaczył.

Komentując zaproponowany przez marszałka Woźniaka skład nowego zarządu województwa radny PiS Adam Bogrycewicz zaznaczył, że sejmik potrzebował ponad dwóch tygodni na wybór tego gremium. "Dobrze, że to co złe zostaje w przeszłości, a idziemy ku lepszemu" - powiedział.

W rozmowie z dziennikarzami odchodząca z zarządu województwa Paulina Stochniałek zapewniła, że nie zamierza opuścić wielkopolskiego sejmiku. Zostaję jako radna. Obejmę komisję edukacji i nauki - powiedziała.

To nie jest decyzja marszałka, to jest kwestia koalicji 15 października. Tak ustaliliśmy, no i cóż - taka praca, takie życie. Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracowali. Jako radna oczywiście dalej deklaruję chęć współpracy dokładnie w tych samych obszarach, które objęłam w zarządzie województwa - dodała.

Przewodniczącą sejmiku VII kadencji jest Tatiana Sokołowska (KO). W poniedziałek na wiceprzewodniczących sejmiku radni wybrali: Henryka Drzewieckiegio (KO), Marka Sowę (PiS) i Agnieszkę Wiśniewską (Polska 2050).

64-letni obecnie Woźniak funkcję marszałka województwa wielkopolskiego pełni nieprzerwanie od października 2005 r.

Samorządowiec urodził się 5 marca 1960 r. w Kaliszu. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), gdzie studiował archeologię. Ukończył także Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa UAM oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii UAM.

W latach 1990-1994 Woźniak był sekretarzem gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 r. sprawował funkcję pełnomocnika wojewody poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Od lipca 1998 r. kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. W latach 1994-1998 był także radnym gminy Suchy Las. W 1998 r. został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 r. do października 2005 r. był wicestarostą powiatu poznańskiego.

Od 2011 r. był wiceprezesem zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w styczniu 2019 r. został wybrany na członka zarządu związku.

W kwietniowych wyborach, startując z okręgu obejmującego Poznań, Woźniak dostał się do sejmiku uzyskując 47 492 głosy poparcia. W wyborach samorządowych w 2018 r., kandydując z tego samego okręgu, zdobył ponad 58 tys. głosów.