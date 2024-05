Ponad 4,5 tysiąca roślin na blisko stu metrach kw. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego na skarpach Jeziora Malta zaprojektowali i wykonali kwiatową rabatę w kształcie nowego logo Poznania.

Logo Poznania z kwiatów z lotu ptaka / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Materiały prasowe

Wzór, będący dziełem studentów Koła Naukowego Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tworzą: czerwona i biała begonia oraz żeniszek meksykański.

Było to nie lada wyzwanie, m.in. z uwagi na umiejscowienie kwietnika, niełatwą nawierzchnię i czas "zimnych ogrodników", a co za tym idzie możliwe przymrozki. Ale cieszymy się, że dołożyliśmy swoją cegiełkę do estetyki Poznania - mówi Marek Kamiński, prezes KN Ogrodników UPP.

Wraz z nim projekt i nasadzenia wykonali: Jacek Rogalski, Kinga Kosakowska, Dorota Gancarz, Gabriela Kapłon, Justyna Straszewska, Nadia Romaniuk, Natalia Rybarczyk i Patryk Mindykowski.

Otoczenie jeziora Malta to ponad 60 ha zieleni, nad którą opiekę sprawują Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu. To także miejsce rozgrywania wielu imprez sportowych.

Przedstawiciele uczelni nawiązali współpracę z POSiR, by pokazać potencjał studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. W 2024 r. na torze regatowym Malta odbywają się aż trzy imprezy o zasięgu międzynarodowym: Puchar Świata w wioślarstwie i kajakarstwie oraz kajakarskie Mistrzostwa Europy.

Wiele osób będzie odwiedzało Maltę po raz kolejny. Bardzo nas cieszy, że goście i sami poznaniacy mogą obserwować, jak nasz obiekt ciągle zmienia się i pięknieje - mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor POSiR.

/ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznań wprowadza właśnie nową identyfikację wizualną miasta, dlatego studenci zaprojektowali logo stolicy Wielkopolski w kwiatowej odsłonie.

Studentów w pracach wsparli merytorycznie naukowcy z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa, Katedry Warzywnictwa i Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu UPP.