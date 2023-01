Poznaniaków czeka rewolucja. W najbliższych dniach będą mogli oni pobrać Aplikację PEKA, w której przede wszystkim będzie można kupić i okazać bilet okresowy bez konieczności posiadania plastikowej karty PEKA.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Do tej pory podróż komunikacją miejską w Poznaniu wyglądała następująco: po wejściu do pojazdu pasażer musiał "odklikać" swoją plastikową kartę z biletem na specjalnym liczniku i powtórzyć czynność podczas wysiadania. W ten sposób płacił za każdy przejechany przystanek. W ciągu najbliższych dni ma się to zmienić, ponieważ poznaniacy w końcu będą mogli skorzystać z mobilnej PEK-i.

Wdrożenie Aplikacji PEKA to dobra wiadomość dla pasażerów, którzy będą mogli wygodniej korzystać z transportu publicznego. Pod względem technologicznym zmiana jest bardzo duża i polega na umożliwieniu zapisywania biletów okresowych w trybie online, a nie jak dotychczas wyłącznie na karcie. Bilet kupiony w aplikacji będzie można natychmiast okazać na smartfonie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Jak dodaje dyrektor poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego, korzystanie z takiego rozwiązania ma być też łatwiejsze podczas podróży z biletem okresowym. Dotychczas, żeby kupić taki bilet, konieczne było wyrobienie imiennej karty. Teraz, po pobraniu Aplikacji PEKA, karta będzie nam potrzebna w momencie kiedy będziemy chcieli korzystać z tPortmonetki. Nowy klient, który rozpocznie przygodę z PEKĄ poprzez aplikację, będzie mógł w każdej chwili zamówić kartę.

Zalety mobilności?

Zarząd Transportu Miejskiego wylicza, jakie korzyści ma dawać mobilny dostęp do karty. Wśród nich są między innymi możliwości sprawdzenia swojego konta czy zakup biletu, ale nie tylko.

Podczas kontroli biletowej pasażer będzie okazywał wyłącznie wygenerowany przez Aplikację PEKA QR-kod. Korzystając z transportu publicznego trzeba pamiętać, żeby nie wylogować się z aplikacji, ponieważ ze względów bezpieczeństwa logowanie jest możliwe na jednym urządzeniu, nie częściej niż raz na 24 godziny.

Kolejną zaletą wprowadzanych zmian ma być możliwość łączenia kont i zarządzanie nimi (zakupu biletów, podglądu historii transakcji) w systemie PEKA. Z widoku konta głównego rodzic lub opiekun prawny będzie mógł utworzyć nowe konto dla dziecka lub powiązać swoje konto z kontem dziecka, które już istnieje w systemie.