Już w najbliższy weekend nad Jeziorem Strzeszyńskim wystartuje cykl koncertów #NaFalach. W tym sezonie Miasto Poznań przygotowało cztery bezpłatne wydarzenia muzyczne. Jako pierwsi na scenie zaprezentują się Luxtorpeda i Sorry Boys.

Festiwal #NaFalach / K.Kiraga/materiały prasowe /

Do występów na scenie #NaFalach zaprosiliśmy cztery uznane muzyczne marki - mówi dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziołko. Serdecznie zapraszam nad Jezioro Strzeszyńskie, wstęp na koncerty jest jak zwykle bezpłatny.

W lipcu odbędą się tam aż cztery występy. Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Luxtorpeda. Występ u siebie w domu, dla poznańskiej publiczności to zawsze wyjątkowa przyjemność. Tym bardziej, że jesteśmy świeżo po wydaniu albumu Omega - mówi Robert Lica Friedrich. Zapraszam wszystkich na nasz piątkowy koncert nad Jezioro Strzeszyńskie - dodaje.

Na kolejne muzyczne spotkanie mieszkańcy Poznania nie będą musieli długo czekać. Już kolejnego dnia, w sobotę swój repertuar zaprezentuje Sorry Boys. Zespół zasłynął takimi przebojami jak: "Jesteś Pragnieniem", "Wracam", "Absolutnie, Absolutnie". Bardzo serdecznie zapraszam Was na nasz koncert w Poznaniu - Na Falach - drugiego lipca - mówi Bela Komoszyńska, wokalistka kapeli. Będziemy przeglądać się w Lustrze Kosmosu. Do zobaczenia - dodaje artystka, która dla miejscowych fanów nagrała specjalny film z zapowiedzią występu.

To pierwszy z dwóch koncertowych weekendów w ramach cyklu #NaFalach. W ostatni weekend lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim odbędą się kolejne dwa wydarzenia muzyczne. W piątek 29 lipca wystąpi zespół LemON, a dzień później Happysad.

We wszystkie dni koncertowe Zarząd Transportu Miejskiego wzmocnił komunikację autobusową, aby ułatwić uczestnikom dojazd i powrót nad Strzeszynek.