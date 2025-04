Od piątku (4 kwietnia) na poznańskich Jeżycach zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. To oznacza, że od godz. 22 do 6 rano nikt nie kupi tam w sklepach piwa, wina czy wódki. To kolejna poznańska dzielnica z nocną prohibicją.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na poznańskich Jeżycach w piątek - 4 kwietnia. To konsekwencja uchwały rady miasta, która zakazuje między godz. 22 a 6 sprzedawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. To oznacza, że po godzinie 22 będzie można wypić piwo tylko w pubie czy w ogródku restauracji, ale nie będzie już można kupić go w sklepie ani na wynos. Ograniczenie zostało wprowadzone, by poprawić porządek i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Jeżyc. O takie działanie prosili m.in. osiedlowi radni - to na ich wniosek poznańska rada miasta zajęła się sprawą. Wcześniej - już w 2018 roku - miejscy radni podjęli decyzję o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Stare Miasto. Zmiana poprawiła porządek i zwiększyła bezpieczeństwo w ścisłym centrum. W 2023 do osiedli, na których nie można w nocy kupić alkoholu, dołączyła Wilda oraz Święty Łazarz. Coraz więcej polskich miast wprowadza nocną prohibicję. Tak jest między innymi w Krakowie czy Gdańsku.