Za nami trzy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski. Awans wywalczył Lech Poznań, Raków Częstochowa i trzecioligowa Avia Świdnik. W meczu Avii doszło do nietypowej sytuacji - pękł słupek bramki. Naprawiono go taśmą. Dziś, w Barbórkę, w Katowicach GKS zmierzy się z Jagiellonią Białystok, Chojniczanka Chojnice zagra u siebie z Koroną Kielce, a Zawisza Bydgoszcz z Wisłą Kraków.

Zawodnik Lecha Poznań Yannick Agnero podczas meczu 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski z Piastem Gliwice / Jarek Praszkiewicz / PAP

Wyrównane spotkanie we Wrocławiu

Raków pokonał we Wrocławiu pierwszoligowy Śląsk Wrocław 2:1. W pierwszej połowie do bramki gospodarzy trafił Norweg Jonatan Brunes. W 69. minucie wyrównał Damian Warchoł, ale pięć minut później Patryk Makuch przechylił szalę na korzyść częstochowian.

To był mecz "na styku". Oba zespoły oddały po dwa celne strzały i obu trudno było stworzyć sytuacje bramkowe. Finalnie zadecydowała wyższa jakość - skomentował trener Rakowa Marek Papszun, który mimo publicznych deklaracji o chęci odejścia do Legii Warszawa wciąż prowadzi ekipę spod Jasnej Góry.



Pytań o jego przyszłość nie mogło zabraknąć na pomeczowej konferencji prasowej, ale szkoleniowiec nie chciał o tym rozmawiać. Nie chcę wchodzić w ten temat, bo to trudna sprawa - uciął.



Zdecydowana wygrana Lecha

Łatwiej poszło Lechowi, który w pojedynku zespołów ekstraklasy wygrał w Gliwicach z Piastem 2:0.

"Kolejorz" rozkręcał się powoli, ale tuż przed przerwą objął prowadzenie po golu Szweda Mikaela Ishaka. W 70. minucie wynik ustalił rezerwowy z Wybrzeża Kości Słoniowej Yannick Agnero.

Awans trzecioligowca i nietypowa sytuacja

Jako jedyna honor drużyn grających przed własną publicznością obroniła Avia, która pokonała występującą dwa szczeble wyżej - pierwszoligową Polonię Bytom 4:2. Świdniczanie po raz drugi w historii zameldowali się w czołowej ósemce Pucharu Polski; poprzednio w 1986 roku.



Przełomowym momentem spotkania okazał się gol z rzutu karnego Pawła Ulicznego w 76. minucie. W doliczonym czasie gry do pustej bramki gości piłkę skierował jeszcze doświadczony i znany z występów przede wszystkim w Wiśle Kraków Patryk Małecki, który wykorzystał fakt, że golkiper przyjezdnych przy rzucie rożnym zawędrował na pole karne Avii.