Kalisz zostanie włączony do systemu Kolei Dużych Prędkości i stanie się tzw. multimodalnym węzłem przesiadkowym na trasie tzw. kolejowego "Y” - poinformowała spółka CPK. Dodano, że takie rozwiązanie zostanie też zastosowane m.in. w Sieradzu, Kępnie, Wieruszowie, Płocku, Grudziądzu i Kwidzynie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) poinformowała w sobotę, że mieszkańcy Kalisza "staną się beneficjentami" nowej linii kolejowej "Y”, która połączy Warszawę – Łódź – Poznań/Wrocław.

Miasto zostanie włączone w system szybkiej kolei.

Będzie szybciej

Jak wskazała CPK w komunikacie, podróż z Kalisza do Warszawy może potrwać 1 godz. 39 minut, a do Poznania ok. 40 minut.

Oprócz tego nowa infrastruktura Kolei Dużych Prędkości (KDP) będzie wykorzystywana również przez ekspresy regionalne na trasie z Kalisza do Poznania.

"Zakładany czas przejazdu takiego pociągu to ok. 1 godziny. Dla porównania: dziś taka podróż trwa ok. 1 godz. 30 min. Kursowanie ekspresów regionalnych będzie zależało od organizatora przewozów wojewódzkich, czyli urzędu marszałkowskiego" - zaznaczyła spółka CPK.

Podkreśliła, że przyjęte przez nią rozwiązania trasowania Kolei Dużych Prędkości z wykorzystaniem bajpasa z jednej strony pozwolą, dzięki podniesieniu prędkości do 320 km/h, najszybszym pociągom uzyskać bezkonkurencyjne czasy przejazdu między Warszawą, Łodzią a Poznaniem, a z drugiej, umożliwią nieco wolniejszym składom KDP sprawną obsługę podróżnych na stacji Kalisz gwarantując szybkie i regularne połączenia z największymi miastami na trasie kolejowego "Y".

Spółka dodała, że budowa linii KDP będzie obejmowała również działania zwiększające integrację węzła przesiadkowego, w tym przebudowę istniejącej stacji w Kaliszu, dotyczącą układu torowego i infrastruktury pasażerskiej.

"W porównaniu ze stanem obecnym proponowane rozwiązanie zakłada m.in. zwiększenie liczby peronów kolejowych do obsługi pasażerów, nowe rozwiązania regionalnego i miejskiego transportu autobusowego, układu drogowego i sieci dróg rowerowych" - wyjaśniała spółka CPK.

Zwróciła również uwagę, że tym samym stacja kolejowa w Kaliszu stanie się jednym z projektowanych na trasie kolejowego „Y” Lokalnych Hubów Mobilności(LHM).

Spółka CPK zaznaczyła, że celem jest zaprojektowanie stacji jako multimodalnego węzła przesiadkowego.

Zasada linii kolejowej "Y"

Przyjęta przez CPK w projektowaniu przebiegu kolejowego „Y”, zasada jest ta sama: pociągi komunikujące ze sobą największe aglomeracje przejeżdżają obok miasta z maksymalną dopuszczalną prędkością, zapewniając tym samym najkrótsze czasy przejazdu między metropoliami ponadregionalnymi dla dużych grup podróżnych.

Z kolei inne pociągi (także dużych prędkości), dzięki układowi łącznic, umożliwiają skomunikowanie ośrodkom regionalnym średniej wielkości takim jak Kalisz.

Stacje w tych miejscowościach, dzięki zintegrowanym węzłom przesiadkowym funkcjonującym jako Lokalne Huby Mobilności, zapewnią pasażerom w regionach dostęp do pociągów KDP, kolejowej komunikacji regionalnej i lokalnych połączeń autobusowych.

Oprócz Kalisza podobne rozwiązania zostaną zastosowane przez CPK. m.in. w Sieradzu, Kępnie, Wieruszowie, Płocku, Grudziądzu i Kwidzynie.

Jak wynika z aktualnych harmonogramów CPK, do końca 2032 r. zostanie zbudowany i oddany do użytku odcinek KDP między Warszawą, stacją CPK i Łodzią, co zbiegnie się w czasie z otwarciem nowego lotniska.

Pozostałe odcinki linii „Y”: Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań mają zostać uruchomione do 2035 r. "

W sumie będzie to ok. 480 km nowych linii KDP, które są obecnie w Polsce na etapie zaawansowanego projektowania, a w przypadku tunelu w Łodzi – trwających prac budowlanych" - dodała spółka CPK.