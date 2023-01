To jedyne takie miejsce w Polsce, w którym - przy pomocy wirtualnej rzeczywistości - możemy dowiedzieć się, jak funkcjonuje las. W Obornikach Wielkopolskich otwarto Centrum Edukacji Leśnej.

Centrum Edukacji Leśnej w Obornikach Wielkopolskich / Beniamin Piłat / RMF FM

Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej powstało w Obornikach Wielkopolskich. To pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym wiedza na temat lasu przekazywana jest za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Oprócz zobaczenia multimedialnej ekspozycji, goście mogą założyć gogle VR i... ściąć wirtualne drzewo.

Możemy najpierw posadzić wirtualnie las, a także sprawdzić swoich sił, jako operator pilarki lub harvestera podczas ścinania drzewa - wyjaśnia Jacek Szczepanik z Nadleśnictwa Oborniki. Jak dodaje nadleśniczy, "mając gogle, możemy wybrać się na przykład w podróż balonem nad mokradłami, największymi w Polsce".

Centrum Edukacji Leśnej w Obornikach Wielkopolskich

Nie ma drugiej takiej izby na terenie Lasów Państwowych, gdzie - przy pomocy wirtualnej rzeczywistości - możemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje las - gdzie wszystkiego uczymy się przez doświadczenie. W centrum sami możemy wszystko poznać - dowiedzieć się, jakie są gatunki drzew, co nam dają drzewa i las zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnie - wyjaśnia z kolei Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej to miejsce, w którym edukacja łączy się z dobrą zabawą i nowoczesną technologią. Centrum zostało stworzone z myślą, by "zaciekawić, zaktywizować i w połączniu z tradycyjnym wyjściem do lasu pokazać, jak lasy, jak przyroda funkcjonuje i co się w niej dzieje".

Osoby chcące odwiedzić Centrum Edukacji Leśnej w Obornikach muszą wcześniej umówić się na zwiedzanie. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Oborniki.