Bezpieczeństwo cyfrowe szpitali to jeden z palących problemów polskiej ochrony zdrowia. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile (woj. wielkopolskie) podkreśla, że niemal codziennie dochodzi do prób wyłudzenia danych lub ataków na szpitalny system informatyczny. Sprawie przyjrzał się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Bezpieczeństwo cyfrowe szpitali to jeden z palących problemów polskiej ochrony zdrowia, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wskazują władze placówki, receptą na ten problem ma być przede wszystkim unowocześnienie istniejącej już infrastruktury oraz poprawa zabezpieczeń. Szpitale w mniejszych miejscowościach również są narażone - mówi Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Na modernizację cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy pilskie starostwo planuje przeznaczyć blisko 15 milionów złotych. Cyfryzacja usług medycznych w ramach KPO w Pile ma kosztować blisko 15 milionów złotych - podkreśla dyrekcja.

To jednak nie koniec inwestycji. Jak zapowiadają władze szpitala, modernizacja i poprawa zabezpieczeń obejmą także placówki w mniejszych miastach. Zdaniem dyrekcji pomocne w tym będą pozyskane pieniądze z KPO.