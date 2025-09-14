"Drodzy siostry i bracia, myślę, że podobnie jak mnie, tak i was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele" – napisał prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak w specjalnym liście skierowanym do parafian z Mieściska (woj. wielkopolskie). To tam, podczas transmitowanej na żywo mszy świętej, do świątyni wtargnął mężczyzna bez koszulki, który zniszczył ołtarz i zaatakował księdza.

Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak / Wojciech Olkusnik/East News / East News

"Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca" - zaznaczył w liście arcybiskup.

W swoim przesłaniu zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy nie tylko za poszkodowanych, ale także za sprawcę ataku. "Proszę was także o modlitwę za naszego brata, który - nie wiemy, na ile świadomie - dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary" - napisał prymas, apelując o chrześcijańskie przebaczenie i wsparcie duchowe dla sprawcy.

Hierarcha nie zapomniał również o podziękowaniach dla kapłanów i wiernych, którzy wykazali się odwagą i opanowaniem w obliczu niebezpieczeństwa.

"Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny, za waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tę sytuację. Proszę was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać" - podkreślił arcybiskup.

Co się wydarzyło?

Wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku w powiecie wągrowieckim.

Półnagi mężczyzna wkroczył do świątyni i zaatakował mającego prowadzić liturgię proboszcza.

Napastnik wszedł do prezbiterium i zaczął demolować ołtarz oraz połamał krzyż. Został powstrzymany dopiero przez mężczyzn, którzy przerwali mu ten atak.

Mężczyzna w wulgarnych słowach zwracał się do księdza i nie pozwalał mu celebrować mszy świętej.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska, który obecnie przebywa w areszcie. Jego motywy pozostają jak na razie nieznane.