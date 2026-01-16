W nocy z 15 na 16 stycznia w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Bublewicza 6 w Olsztynie doszło do czasowego zatrzymania pracy instalacji. Przyczyną była usterka eksploatacyjna związana z blokadą układu odżużlania.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W nocy z 15 na 16 stycznia br. w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Bublewicza 6 w Olsztynie doszło do czasowego zatrzymania pracy instalacji.
Przyczyną była usterka eksploatacyjna związana z blokadą układu odżużlania, co wymagało wstrzymania procesu technologicznego - poinformował Bartosz Sosnówka, rzecznik prasowy Dobrej Energii dla Olsztyna
Sosnówka podkreśla, że nie doszło do pożaru obiektu ani zagrożenia dla bezpieczeństwa instalacji czy mieszkańców.
Dostawy ciepła dla Olsztyna pozostają w pełni zabezpieczone - podkreślił rzecznik.