Wioska Żeglarska w Mikołajkach to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i klimatycznych miejsc na Mazurach. Położona nad Jeziorem Mikołajskim, przyciąga żeglarzy, turystów i wszystkich, którzy pragną poczuć prawdziwy mazurski klimat. To tu tętni życie letnich Mikołajek – z muzyką, smakami i żeglarską atmosferą, której nie znajdziesz nigdzie indziej.

/ Materiał prasowy /

Na gości czeka nowoczesny port z pełnym zapleczem - miejsca do cumowania, slip, stacja paliw, sklepy żeglarskie oraz restauracje i tawerny, w których można posmakować kuchni inspirowanej Mazurami. Promenada pełna jest życia - koncerty szantowe, wydarzenia muzyczne i kulinarne tworzą wyjątkowy nastrój, sprawiając, że każdy wieczór staje się niezapomnianym doświadczeniem.

Niezwykłe miejsce spotkań - tu zaczynają się i kończą rejsy, tutaj odpoczywa się przy lampce wina z widokiem na jezioro, a wieczorne koncerty nadają rytm letnim mazurskim chwilom.

Jednak Wioska Żeglarska to nie tylko letni gwar. Również jesienią i zimą warto tu przyjechać, by odkryć spokojniejszą, bardziej kameralną odsłonę Mikołajek. Złote liście i mgły unoszące się nad jeziorem tworzą malownicze pejzaże idealne na romantyczny wyjazd czy weekendowy relaks. Zimą natomiast port zyskuje bajkowy charakter - skuty lodem akwen, nastrojowe światła miasta i ciepło restauracyjnych wnętrz pozwalają poczuć magię Mazur w zupełnie innej odsłonie. To czas dla tych, którzy szukają ciszy, autentyczności i bliskości natury.

Od lat patronem medialnym Wioski Żeglarskiej jest Radio RMF FM, które wspiera wydarzenia i koncerty, dzięki czemu informacje o mazurskich atrakcjach trafiają do słuchaczy w całej Polsce.

Jeśli marzysz o niezapomnianym wypoczynku - pełnym żagli, muzyki i mazurskiej gościnności - Wioska Żeglarska w Mikołajkach to miejsce, do którego będziesz chciał wracać. Zapraszamy na stronę www.mikolajki.com.pl, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na Mazurach. Widzimy się w Mikołajkach!