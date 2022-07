Z początkiem lipca uruchomiona została Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania (SSPP), w której opłaty uiszczane są z wykorzystaniem parkomatów, a nie jak dotychczas z pomocą inkasentów. To ważna informacja dla mieszkańców, jak i turystów chętnie odwiedzających Mikołajki.

Parkomat / Portal Miasta Mikołajki /

Parkomaty to nie jedyna nowość jeżeli chodzi o płatne parkowanie w Mikołajkach. Do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania włączono także ulicę Dybowskiego. W związku z wprowadzeniem SSPP, zmianie ulegnie organizacja ruchu na ulicy Wawrzyńca Prusa. Odcinek pomiędzy ul. Kajki a ul. Dybowską zostanie przemianowany na drogę jednokierunkową.

To dobry pomysł, bo do tej pory trzeba było szukać inkasenta, niejednokrotnie czekać w kolejce, żeby zapłacić. To na pewno nie była też łatwa praca, bo trzeba było cały czas w deszczu, czy słońcu stać tutaj przy parkingach - mówi jeden ze zmotoryzowanych turystów. Strefę płatnego parkowania podzielono na dwa sektory, w każdym z nich obowiązuje inna taryfa opłat. Sektor A obejmuje ulicę 3 Maja i Plac Wolności. Tu za pierwsze pół godziny postoju trzeba zapłacić 2,20 zł, a za pierwszą godzinę - 4,40 zł.

Sektor B obejmuje ulice Wawrzyńca Prusa i Dybowską. W tym sektorze za pierwszą godzinę postoju trzeba będzie zapłacić 3,60 zł. Opłatami objęto także parkingi miejskie przy Placu Wolności (5 zł za godzinę), Okrężnej i przy CK "Kłobuk" (4 zł za godzinę). Opłaty za parkowanie na placach będą pobierane przez cały tydzień od 8:00 do godz. 22:00.

Opłaty będzie można wnosić w parkomatach płacąc bilonem, kartą, blikiem oraz przez aplikacje mobilne. Kara za brak ważnej opłaty parkingowej wynosić będzie 150 zł. Gdy karę uiści się w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu otrzymania wezwania, kara zostanie obniżona do 50 zł. Na placach parkingowych będących własnością Gminy Mikołajki opłaty będą pobierane od poniedziałku do niedzieli (również w dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8:00 do 22:00.