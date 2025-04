Elbląg zainwestuje w nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje, które dostarczy turecka firma Bozankaya Rayli Sistemler. Dzięki ofercie, która okazała się o ponad 35 mln zł tańsza od konkurencyjnej propozycji, miasto zrealizuje istotny krok w modernizacji transportu publicznego. Inwestycja w nową flotę tramwajową oraz modernizacja torowisk wpisują się w ambitny projekt poprawy infrastruktury transportowej w Elblągu.

Tramwaje Panorama, wyprodukowane przez tureckiego producenta Durmazlar / Tomasz Waszczuk / PAP

- Firma Bozankaya wygrała przetarg, oferując miastu 10 nowoczesnych tramwajów po znacznie niższej cenie niż konkurent Pesa. Dłuższa gwarancja i wyższa jakość - Tramwaje Bozankaya oferują gwarancję na 72 miesiące , co daje Elblągowi większy spokój i pewność w długoterminowej eksploatacji.

Jakie inwestycje w infrastrukturę zmienią codzienne podróże mieszkańców Elbląga? - Warto sprawdzić, jak przebudowa torowisk wpłynie na jakość transportu publicznego w mieście.

Turecka firma Bozankaya tańsza od Pesy o ponad 35 milionów

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę 10 niskopodłogowych tramwajów do Elbląga przedstawiła firma Bozankaya Rayli Sistemler A.S., która zaoferowała cenę 94 mln 906 tys. zł.

Propozycja tureckiego producenta okazała się o ponad 35,5 mln zł tańsza od oferty firmy Pesa, która wyniosła 130 mln 499 tys. zł. Bozankaya, oprócz atrakcyjnej ceny, zaoferowała także dłuższy okres gwarancji na swoje tramwaje - aż 72 miesiące, co stanowi połowę okresu gwarancyjnego zaproponowanego przez Pesę, która zaoferowała gwarancję na 36 miesięcy. Tak korzystny stosunek jakości do ceny został doceniony przez elbląski magistrat, który zdecydował się na wybór oferty tureckiego producenta.

Bozankaya Rayli Sistemler dostarczy Elblągowi 10 wieloczłonowych tramwajów, które będą niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe, co zapewni wygodę pasażerom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi.

W ramach zamówienia przewidziano również dostawę specjalistycznego wyposażenia do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, a także części zamiennych oraz dokumentacji technicznych. Ponadto firma przekaże niezbędne przeszkolenie dla pracowników obsługujących nowoczesną flotę.

Projekt modernizacji transportu publicznego

Zakup nowych tramwajów to część szeroko zakrojonego projektu modernizacji transportu publicznego w Elblągu, który łącznie ma wartość niemal 200 mln zł. Oprócz dostawy tramwajów, projekt obejmuje także przebudowę sześciu odcinków trakcji tramwajowej, co znacząco poprawi jakość podróży pasażerów oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa transportu publicznego w mieście.

W pierwszej kolejności planowana jest przebudowa torowiska na skrzyżowaniu ulic płk. Dąbka i Piłsudskiego, a następnie torowisk na alei Grunwaldzkiej, na odcinku od rozjazdu na wysokości ul. Jana Amosa Komeńskiego do peronów przystanków tramwajowych przy pętli tramwajowej na ul. Druskiej.

Kolejnymi etapami będą modernizacje torowisk na ulicach 1 Maja i 3 Maja oraz przebudowa fragmentów torowisk na alei Grunwaldzkiej, co ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, a także umożliwienie płynniejszego kursowania tramwajów.

Zajezdnia i infrastruktura tramwajowa

W ramach projektu zostanie także wybudowane torowisko z siecią trakcyjną na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej, co znacząco usprawni procesy konserwacji i obsługi tramwajów.

Zakup nowych tramwajów oraz modernizacja torowisk to elementy kompleksowej rewitalizacji transportu publicznego w Elblągu, mające na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Dzięki temu projektowi miasto zyska nowoczesny tabor tramwajowy, który będzie bardziej ekologiczny, komfortowy i niezawodny. Cała inwestycja wpisuje się w długofalowy plan modernizacji infrastruktury miejskiej, poprawiając codzienne życie elblążan i stawiając miasto na drodze do zrównoważonego rozwoju.