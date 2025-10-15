​Policjanci z Kętrzyna (woj. warmińsko mazurskie) prowadzą poszukiwania 15-letniej Majki Kubacz, która 14 października 2025 roku nie wróciła z praktyk do miejsca zamieszkania. Od tamtej pory nastolatka nie nawiązała kontaktu z rodziną ani bliskimi.

Policja poszukuje 15-letniej

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie, w dniu zaginięcia Majka miała na sobie:

czarną bluzę,

czarne spodnie,

sportowe buty.

Dziewczyna miała przy sobie worek na obuwie w czarno-białą szachownicę.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie pod numerem telefonu 47 735 12 00.

Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa w poszukiwaniach nastolatki.