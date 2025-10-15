"Chyba najgorsze zdjęcie w historii" - tak prezydent USA Donald Trump ocenił swoją fotografię, którą magazyn „Time” zamieścił na okładce. Wywołało ono sporą irytację prezydenta USA.
W emocjonalnym wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump napisał: "Magazyn 'Time' napisał dosyć dobry tekst o mnie, ale to zdjęcie chyba jest najgorsze w historii".
Trump zwrócił uwagę na szczegóły, które wyjątkowo go zirytowały - według niego na zdjęciu "zniknęły włosy", a na głowie pojawiło się coś, co określił jako "unoszącą się koronę, ale niezwykle małą".