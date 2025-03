W pobliżu lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach zostały znalezione szczątki balonu meteorologicznego. Pracownik portu lotniczego natknął się na nie na drzewie obok biurowców przy lotnisku. Znalezisko zostało zabezpieczone przez policję.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

To balon meteorologiczny, podobny do tych, które wylądowały w przeszłości na terenie naszego garnizonu. Został przez nas zabezpieczony. Nie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska. Będziemy ustalać, skąd przyleciał i do kogo należy - powiedziała PAP st. sierż. Emilia Pławska z policji w Szczytnie.

To nie pierwszy raz, kiedy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odnajdywane są szczątki balonów meteorologicznych.

Poprzedni przypadek miał miejsce w lutym, kiedy to w lesie koło Trękuska w gminie Purda znaleziono balon z oznaczeniami cyrylicą.

Podobne znaleziska odnotowywano również pod Ełkiem, Szczytnem i Ostródą.

Województwo warmińsko-mazurskie sąsiaduje z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej, gdzie znajduje się stacja meteorologiczna.

Balony meteorologiczne, wykorzystywane do pomiarów ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza, mogą przy silnych wiatrach przemierzać ponad 200 km.