Co dalej z centrami zdrowia psychicznego? Na to pytanie odpowiadać mają dzisiaj w czasie kolejnego spotkania członkowie zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia, który przygotowuje strategię dla tych placówek. Wielu specjalistów apeluje, by powstawały nowe centra. Teraz w całej Polsce jest ich 117.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Ministerialny zespół został powołany w grudniu. Są w nim specjaliści z zakresu psychiatrii, wśród nich krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii profesor Piotr Gałecki, a także psychologowie oraz urzędnicy resortu zdrowia. Do tej pory pojawiła się konkretna zapowiedź, o której mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna, że do końca roku bliski dostęp do centrum zdrowia psychicznego będzie miało 80 procent polskiej populacji. Teraz to 52 procent. Nowe centra mają powstawać od lipca, gdy skończy się pilotaż trwającego pilotażu. Na razie, między innymi właśnie dzisiaj, przygotowywane mają być przepisy w tej sprawie. Lekarze czekają na nowe placówki, które odciążą te, które już działają. Tak duże są potrzeby. W naszej poradni przyjmujemy od siedmiu do piętnastu telefonów dziennie z prośbą o pomoc, to są nowi pacjenci, przede wszystkim z zaburzeniami lękowo depresyjnymi, wywołanymi przez stres w pracy, stres związany z pieniędzmi. W centrach kluczowe są punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, tam jest psycholog, który może udzielić interwencji tu i teraz - opisuje w rozmowie z RMF FM psychiatra doktor Iwona Patejuk-Mazurek. Atutem centrów jest to, że każdy, kto zgłasza się do takiej placówki, dostaje tam wsparcie w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin. TUTAJ ZNAJDZIESZ AKTUALNĄ LISTĘ CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO Część opracowywanych pomysłów dotyczy tego, jak finansowane w drugiej połowie roku mają być centra zdrowia psychicznego. Jak ustalił reporter RMF FM, najbardziej prawdopodobny scenariusz, który ma trafić do konsultacji społecznych, zakłada, że budżet na centra będzie uzależniony od wielkości populacji, która mogłaby skorzystać z takiej placówki, na przykład w konkretnym powiecie. Ostateczne decyzje i rozwiązania mają być zaprezentowane w najbliższych tygodniach. Zobacz również: Dariusz Matecki zatrzymany przez ABW