Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu oleckiego w województwie warmińsko-mazurskim. Dotyczy on problemów z wodą.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Uwaga! Woda w gminie Olecko niezdatna do spożycia i kąpieli. Śledź komunikaty Urzędu Miejskiego" - SMS-y o takiej treści trafiły do mieszkańców powiatu oleckiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku poinformowała, że w wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia w całym mieście i powiecie oleckim, w sumie w ponad 40 miejscowościach.

Z powodu zanieczyszczenia do końca tygodnia odwołane zostały zajęcia w szkołach i przedszkolach. Miasto zorganizowało mobilne punkty poboru wody.

Uruchomiono także pomoc dla osób, które mają ograniczone możliwości samodzielnego zaopatrzenia się w wodę. Takie sytuacje można zgłaszać pod numerem telefonu 570 330 111.

Jak tłumaczy Urząd Miejski w Olecku, pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, z niepełnosprawnościami, samotnych i mających trudności w poruszaniu się.



