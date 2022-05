Kierowca samochodu osobowego wyjeżdżając z parkingu pod sklepem potrącił jadącego chodnikiem 83-letniego rowerzystę. Starszy mężczyzna trafił do szpitala, na szczęście nie doznał poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 maja, przed godziną 8 na ul. Warszawskiej w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie).

Kierujący pojazdem marki Hyundai włączał się do ruchu wyjeżdżając z parkingu spod sklepu. Z jego prawej strony chodnikiem jechał rowerzysta, którego kierowca najwyraźniej nie zauważył. Nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu i potrącił rowerzystę, który trafił do szpitala - podaje warmińsko-mazurska policja.

83-letni rowerzysta nie doznał poważnych obrażeń. Samochodem kierował 64-latek. Obaj to mieszkańcy Pisza, byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Kierowca skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego. Sprawa trafi do sądu. Rowerzysta poniesie natomiast konsekwencje jazdy rowerem po chodniku, co jest wykroczeniem.