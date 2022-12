Od jutra szpital miejski w Giżycku w Warmińsko-Mazurskiem przestaje przyjmować nowe pacjentki na porodówkę. Powód? Część personelu nie podpisała nowych umów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kłopoty szpitala miejskiego w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie). Od wtorku ( 27 grudnia) placówka nie będzie przyjmować nowych pacjentek na porodówkę.

Lekarze oddziału ginekologiczno-położniczego domagają się większych podwyżek. Jak informuje reporter RMF FM, negocjacje trwają, ale jeśli do końca roku nie dojdzie do porozumienia, to 1 stycznia oddział zostanie zawieszony.

Z tej porodówki korzystały nie tylko mieszkanki Giżycka, ale też sąsiedniego Węgorzewa. Teraz trzeba będzie jeździć np. do Kętrzyna.