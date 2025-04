W sobotę, 12 kwietnia, na półtora roku zamknięta zostanie wylotówka na Warszawę. Nie będzie można przejechać od granicy Olsztyna do ekspresowej S51. Przez ten czas odcinek, który nazywany jest "wąskim gardłem" zostanie przebudowany na czteropasmową drogą. Kierowcy, którzy na co dzień jeżdżą tą trasą muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przebudowa około dwukilometrowego odcinka drogi między granicą miasta na S51 miała rozpocząć się wcześniej, ale została opóźniona przez badania archeologiczne.

Jakiś czas temu wprowadzono tam ruch wahadłowy, ale prawdziwa rewolucja przyjdzie dopiero w sobotę. Od tego dnia, 12 kwietnia, droga będzie zamknięta.

Co muszą wiedzieć kierowcy?

Oficjalny objazd, o którym informują już nowe znaki, został wytyczony obwodnicą od węzła Tomaszkowo, w kierunku Ostródy, do ronda w Kudypach, a następnie ulicą Sielską przez Dajtki.

To o 20 km więcej.

Kierowcy na pewno będą szukać krótszej alternatywy. Duży ruch spodziewany jest drogami lokalnymi przez Bartąg. To tam policjanci przewidują, że będą największe korki.

Przez pierwsze dni obowiązywania nowej organizacji ruchu policjanci będą monitorować newralgiczne skrzyżowania i w razie konieczności ręcznie kierować ruchem - mówi podkom. Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów.

/ Materiały prasowe

W razie potrzeby będzie też zmieniane funkcjonowanie sygnalizacji świetlnych, aby uniknąć zatorów. Jazda przez Jaroty może jednak się wiązać ze spędzeniem w samochodzie dodatkowych kilkunastu, a może i więcej minut.

Rozwiązaniem może być wjazd do miasta od innej strony.

Dzięki obwodnicy można skorzystać np. z wjazdu od węzła Pieczewo albo od strony Mrągowa. Niby dalej, ale dzięki temu możemy uniknąć korków. Gorzej na pewno będą mieli rodzice, którzy dowożą dzieci do szkół i przedszkoli na Jarotach. Oni będą musieli albo jechać dalej albo przez Bartąg, a tam będzie się korkowało - mówi jeden z olsztyńskich taksówkarzy.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem drogi zmiany będą też w kursowaniu autobusów, o czym poinformował Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

"W związku z rozpoczęciem w dniu 12.04.2025 r. prac drogowych na odcinku Drogi Wojewódzkiej nr 527 od granic Olsztyna do Tomaszkowa (w obu kierunkach), linia 129 skierowana zostanie na trasę zmienioną. Zgodnie z decyzją Gminy Stawiguda i Gminy Olsztynek, linia kursować będzie po DW 527 (odcinek dostępny tylko dla transportu zbiorowego), ul. Nad Łyną do Bartąga i dalej ul. Gietrzwałdzką do przystanku "Tomaszkowo". Przystanki: "Bartąg-Kolonia" i "Tomaszkowo-Miody" zostaną zawieszone. Dodatkowo obsługiwane będą przystanki: "Bartąg-Kościoł" oraz "Bartąg-Stacja" - czytamy w oświadczeniu.

Wylotówka na Warszawę może być zamknięta nawet do końca 2026 roku. Po modernizacji cały odcinek od granicy miasta do S51 będzie czteropasmowy.