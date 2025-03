Gmina Olsztyn realizuje plan modernizacji placówek edukacyjnych, koncentrując się na poprawie efektywności energetycznej. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano niemal 46 mln zł na kompleksową termomodernizację przedszkoli i szkół. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 58,2 mln zł.

/ Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

W ramach projektu przeprowadzone zostaną gruntowne prace w Przedszkolach Miejskich nr 20 i 24 oraz w trzech zespołach szkół: Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych nr 2. Planowane działania obejmują docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania oraz montaż nowoczesnych instalacji wentylacyjnych i fotowoltaicznych.

W Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych zostanie zamontowana nowoczesna wentylacja, klimatyzacja oraz pompy ciepła, a w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych modernizacja obejmie również halę sportową. Uczniowie skorzystają także z innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, takich jak rowery generujące energię elektryczną, które będą wykorzystywane do celów dydaktycznych i ekologicznych.

Mówiłem o tym w trakcie kampanii i mówię o tym teraz: musimy zainwestować w olsztyńskie szkoły, a co za tym idzie - komfort i bezpieczeństwo uczniów. To dla nas kluczowe zadanie na trwającą kadencję. Chcemy, żeby kolejne pokolenia mieszkańców Olsztyna zdobywały swoją wiedzę w nowoczesnych i wyremontowanych placówkach, bo edukacja naszych dzieci to podstawa, od której możemy wyjść dalej - mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej i wybór wykonawców. Dla niektórych placówek, takich jak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, przetargi zostaną rozstrzygnięte na przełomie kwietnia i maja 2025 roku. W pozostałych szkołach, w tym w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych, zakończenie etapu projektowania przewidziano na pierwszą połowę roku. Prace mają zakończyć się do połowy 2026 roku.

Pozyskane środki z KPO są dla nas równie ważne co trudne. Terminy są nieubłagane, a termin wydatkowania środków kończy się w czerwcu 2026 roku. Jesteśmy jednak gotowi do ciężkiej pracy i wierzę, że uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje - zaznacza zastępczyni prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz.

Nowe place zabaw przy żłobkach

Oprócz inwestycji w szkoły, miasto realizuje również projekt poprawy warunków zabawy na świeżym powietrzu w żłobkach. W ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zespół Żłobków Miejskich w Olsztynie otrzymał niemal 943,5 tys. zł na przebudowę i doposażenie placów zabaw.

Modernizacja obejmie cztery placówki: Żłobek Miejski nr 1 przy ul. Herberta, Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Żołnierskiej, Żłobek Miejski nr 3 przy ul. Mochnackiego oraz Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Wyspiańskiego. Nowe place zabaw zostaną wyposażone w bezpieczne i interaktywne urządzenia, takie jak zestawy zabawowe Milo, domki ażurowe, warzywniak edukacyjny oraz sensoryczne ścieżki rozwoju. Dzięki tym zmianom najmłodsi mieszkańcy Olsztyna będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu w nowoczesnych i bezpiecznych warunkach.