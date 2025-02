Urząd Morski w Gdyni, czyli inwestor, informował, że przetarg na wykonanie dokumentacji przed pogłębieniem ostatniego odcinka toru wodnego do portu w Elblągu został unieważniony, ponieważ były wątpliwości co do sposobu oszacowania zadania; ponadto ogłoszenie umieszczono w niewłaściwym publikatorze.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla prac, które polegają na budowie toru wodnego na rzece Elbląg. Tor ma mieć 36 m szerokości i 5 m głębokości na odcinkach od punktu P1 (znajdującego się na wysokości oczyszczalni ścieków) do punktu P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) oraz od punktu P2 do punktu Port (zlokalizowanego na wysokości mostu Unii Europejskiej). Prowadzone będą też umocnienia brzegu oraz zbudowana zostanie obrotnica o średnicy 160 m na rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego.

Planowane pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg to ostatni odcinek drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, której wykonanie zadeklarował rząd.

Jak informował wcześniej Urząd Morski w Gdyni, w styczniu ub. roku Ministerstwo Infrastruktury zleciło dyrektorowi urzędu przygotowanie dokumentacji projektowej, analizy nawigacyjnej oraz wykonanie ekspertyz technicznych. Chodzi o to, by ustalić niezbędne inwestycje, umożliwiające dokończenie toru wodnego i wykorzystanie infrastruktury portu w Elblągu - wyjaśnił wówczas inwestor.

Urząd Morski w Gdyni dodał, że od stycznia 2024 roku prowadzone są prace przy pogłębieniu rzeki Elbląg, realizowane w ramach IV etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa swoim zakresem obejmuje wykonanie kolejnego odcinka toru wodnego o głębokości 5 m. Na odcinku P1 (na wysokości oczyszczalni ścieków) do P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) przeprowadzone zostały również badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Kontynuacja prac jest częściowo przewidziana w tym roku.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany ma nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.