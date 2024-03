Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w piątek, że rząd sfinansuje powstanie toru wodnego przed portem w Elblągu. Sprawa podzieliła ekipę byłego premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami z Elbląga. Bez pogłębienia toru, inwestycja w przekop Mierzei Wiślanej nie osiągnie pełni możliwości.

Przekop Mierzei Wiślanej / Shutterstock

Dariusz Klimczak powiedział w piątek w Elblągu, że jego resort zlecił Urzędowi Morskiemu w Gdyni wykonanie szeregu czynności, by powstała niezbędna infrastruktura doprowadzająca drogę wodną i statki morskie do Elbląga.

Pogłębianie ma zacząć się jeszcze w tym roku. Prace dotyczące dokumentacji koncepcyjnej już trwają. Według planów statki morskie mają wpłynąć do Elbląga za 1,5 roku.

To miejsce ma być funkcjonalne pod względem gospodarczym, ma służyć przedsiębiorcom - wyjaśnił minister.

Podjęliśmy działania, które doprowadzą do pogłębienia toru wodnego, tak by do portu w Elblągu mogły wpływać duże, stumetrowe statki i o zanurzeniu 4,5 metra - powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Według ministerialnych prognoz, dokończenie inwestycji ma kosztować ok. 30-35 mln złotych.

Minister Marchewka dodał, że poprzednia ekipa wydała na inwestycję w przekop Mierzei Wiślanej prawie dwa miliardy złotych. Obecnie z trasy wodnej mogą korzystać jedynie kajaki i żaglówki.

Rząd a samorząd

Chcemy powiedzieć jasno - nie będziemy samorządu szantażować, jak robił to poprzedni rząd. Poprzedni rząd mówił - zrobimy tę inwestycję wtedy, gdy oddacie w nasze ręce port. Nie. Będziemy dla samorządu partnerem jak samorząd dla nas - powiedział wiceminister infrastruktury.

Głos w sprawie zajął również włodarz Elbląga Witold Wróblewski.

Koniec wojny wytoczonej przez poprzedni rząd samorządowi, żeby upaństwowić nasz port. Dziś faktem staje się współpraca pomiędzy samorządem i rządem, i chcę podziękować ministrowi za to, że podjął decyzję, że rząd będzie pogłębiał ostatnie 900 metrów do portu - zaznaczył prezydent Wróblewski.

Kością niezgody był ostatni 900-metrowy odcinek toru wodnego na rzece Elbląg, który wymagał pogłębienia. Rząd PiS chciał dokończyć prace w zamian za przejęcie portu przez państwo.

Elbląski samorząd i spółka zarządzająca portem uważały, że sporny odcinek powinien pogłębić Skarb Państwa i inwestor - Urząd Morski w Gdyni. Rząd PiS i Urząd Morski w Gdyni wskazywały natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.

Przekop Mierzei Wiślanej

Przekop Mierzei Wiślanej otworzono we wrześniu 2022 r. Dla Polski to szansa na uniezależnienie się od Rosji. Dotychczasowe przejście z Bałtyku na Zalew Wiślany prowadziło bowiem przez terytorium naszego sąsiada.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.