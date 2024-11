Do 17 kwietnia 2025 r. przedłużono śledztwo w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej – poinformowała Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Jak dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Kanał żeglugowy, będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września 2023 r. / Adam Warżawa / PAP

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak wyjaśnił, że w postępowaniu są dwa zasadnicze wątki.

Pierwszy z nich dotyczy "uzasadnionego podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w latach 2019 - 2020 i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego".

Przekroczenie uprawnień przez byłego dyrektora UM polegało na zawarciu umów wykonawczych na kwotę o 157,7 mln zł wyższą, od szacowanego na 880 mln zł kosztu budowy przekopu Mierzei Wiślanej - podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Drugi z wątków dotyczy "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w latach 2016 - 2020 i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego".

W 2016 r. nie określił w realny sposób niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego planowanej inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej; w latach 2019 - 2020, w trakcie prowadzonych prac nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów z 2016 r., nie poinformował RM, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 125 proc., to jest z 880 mln zł, do niemal 2 mld zł; w związku z tym, planowany przekop Mierzei Wiślanej stracił uzasadnienie ekonomiczne - dodał prokurator Marciniak.

"Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów"

Śledztwo wszczęto 17 kwietnia. Marciniak przypomniał, że materiałem wyjściowym były dwa obszerne zawiadomienia wraz z załącznikami, nadesłane do prokuratury przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Po zapoznaniu się z tymi materiałami prokurator uznał, że do wyjaśnienia sprawy niezbędne jest uzyskanie uzupełniających dokumentów z ministerstw i z innych urzędów zajmujących się inwestycją przekopu Mierzei Wiślanej - przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

W dalszej kolejności prokuratura planuje przesłuchania świadków i rozważy powołanie biegłego z zakresu ekonomii i finansów, w celu opiniowania w zakresie ekonomicznych zagadnień śledztwa.

Postępowanie toczy się w sprawie, dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów popełnienia przestępstw, a śledztwo przedłużono do 17 kwietnia 2025 r. - podał prokurator Marciniak.

Kanał żeglugowy otwarty we wrześniu 2023 r.

Kanał żeglugowy, będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września 2023 r. Polska dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk. Rząd PiS wskazywał wówczas, że przekop zwiększy atrakcyjność gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście, a także innych portów Zalewu Wiślanego.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Kanał i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.