Zmarła kobieta poszkodowana wskutek wybuchu gazu, do którego doszło w poniedziałek w bloku w Braniewie - poinformowała w czwartek policja. Po zdarzeniu 74-latka z licznymi oparzeniami trafiła do szpitala w Elblągu. "Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że poszkodowana kobieta zmarła" - powiedziała PAP st. sierż. Justyna Romańczuk z braniewskiej policji.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia/KW PSP Olsztyn /Państwowa Straż Pożarna

Informację potwierdził prokurator rejonowy w Braniewie Rajmund Kobiela. Przekazał również, że zostało wszczęte śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy budowlanej.

Jak dodał, w ramach postępowania - prowadzonego przez policję pod nadzorem prokuratury - w pierwszej kolejności zlecono oględziny miejsca z udziałem biegłego rzeczoznawcy, aby uzyskać jego opinię, co było przyczyną zdarzenia i zweryfikować hipotezę, czy rzeczywiście doszło do wybuchu niekontrolowanej emisji gazu. Przypomniał, że w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, była kuchenka zasilana z butli gazowej.

Wybuch gazu w Braniewie. Mieszkańcy ewakuowani z mieszkań

Jak podawała straż pożarna, do wybuchu doszło w mieszkaniu na czwartym piętrze wielorodzinnego budynku. Siła wybuchu była tak duża, że zewnętrzne ściany mieszkania zostały wypchnięte na zewnątrz.



Strażacy ugasili pożar mieszkania, w którym doszło do wybuchu i usunęli z budynku uszkodzone elementy, mogące stanowić zagrożenie. Ewakuowali 50 osób z pozostałych mieszkań. Po zakończeniu działań teren wokół miejsca wybuchu został zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych osób.

Jeszcze w poniedziałek budynek został wyłączony z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), który zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej. Oznacza to, że mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do siebie. Dotyczy to wszystkich 55 mieszkań w tym bloku, czyli ponad stu osób.



Jak mówił burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, miasto zapewniło potrzebującym noclegi w hotelu, gdzie będą mogli przebywać do czasu podjęcia decyzji, co dalej z ich budynkiem. Z tej oferty skorzystało kilkanaście osób, pozostali znaleźli schronienie prawdopodobnie u rodzin i znajomych. Według burmistrza ekspertyza zalecona przez PINB powinna zostać wykonana do końca tygodnia.